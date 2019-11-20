Поліція евакуювала 7 тис. чоловік через повідомлення про замінування 4 ТЦ у Львові

Поліція евакуювала 19 листопада ввечері близько 7 тис. чоловік через повідомлення про замінування 4 торгових центрів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Також 19 листопада ввечері надходило повідомлення про замінування 32 будинків, 9 готелів, 11 лікарень і ще 7 ТЦ у Львові.

Евакуація на цих об'єктах не проводилася, вибухівка не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 22 жовтня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.