підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новини
  • Політика
  • Бужанський звинуватив В'ятровича у крадіжці грошей конференції по Голодомору
20 листопада 2019, середа, 10:35 12 Документ
Політика 2019-11-20T12:45:03+02:00
Українські Новини
Бужанський звинуватив В'ятровича у крадіжці грошей конференції по Голодомору

Бужанський звинуватив В'ятровича у крадіжці грошей конференції по Голодомору

Голодомор, Інститут національної пам'яті, Володимир В'ятрович, Максим Бужанський, Крадіжка державних коштів

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Максим Бужанський продовжує розслідувати діяльність колишнього директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. За інформацією народного обранця, у нього є дані про те, що керована в недалекому минулому В'ятровичем держструктура замішана в незаконному привласненні бюджетних грошей.

"Рік тому, акуратно в ці дні, В'ятрович закотив банкет на День Голодомору. Ніяк інакше я це не назву, можете подивитися меню, зробити свої висновки самі", - зазначає у своєму повідомленні на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram Бужанський.

Нардеп повідомляє, що "була організована якась триденна, якщо не помиляюся конференція, запрошені 400 учасників". Однак, за заявою автора, там не було і половини, велася фотозйомка, там все видно. І на годування цих "віртуальних персонажів", Інститут національної пам'яті, в особі В'ятровича, замовив фуршети. За твердженням Бужанського - майже на півмільйона гривень.

"У, як це напевно робить кожен з вас, будівельної компанії. Спасибі, що не у двірників", - зазначив автор.

А резюмуючи написане народний депута стверджує, що В'ятрович "просто вкрав велику частину з цих півмільйона, відмивши їх на будівельній компанії".

"Я знаю, що у нас часто-густо всім все одно, що там було вчора, але я обіцяв наздоганяти цих злодіїв, і я цим займаюся", - підкреслив Бужанський.

І доклав виписку з Єдиного Реєстру про порушення кримінальної справи за його зверненням.

А також - затверджене меню для фуршету.

"І так, це тільки початок. Я ж не жартував, коли говорив, що він злодій, і тому є підтвердження".

А на завершення свого повідомлення Максим Бужанський зазначив, що бенефіціар будівельної компанії, яка займалася організацією банкету для гостей В'ятровича є кіпрська офшорна компанія.

"Вкрав гроші на Голодоморі і вигнав на Кіпр, так зрозуміло?", - вказав автор.

Більше новин про: Голодомор Інститут національної пам'яті Володимир В'ятрович Максим Бужанський Крадіжка державних коштів

Архів
Новини
Дубілет хоче впорядкувати роботу урядових call-центрів 13:06
За можливе перевищення службових повноважень Горбатюком і Ситником відкриють справу 13:00
Глава представництва ЄС пообіцяв вивчити українську мову протягом року 12:39
Стан здоров'я Ірини Луценко вимагає значного часу для лікування і реабілітації 12:33 Документ
У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською 12:31
більше новин
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка 11:46
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман 11:53
більше новин
Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 13:22
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів в Україні занадто багато 16:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok