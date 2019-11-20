Бужанський звинуватив В'ятровича у крадіжці грошей конференції по Голодомору

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Максим Бужанський продовжує розслідувати діяльність колишнього директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. За інформацією народного обранця, у нього є дані про те, що керована в недалекому минулому В'ятровичем держструктура замішана в незаконному привласненні бюджетних грошей.

"Рік тому, акуратно в ці дні, В'ятрович закотив банкет на День Голодомору. Ніяк інакше я це не назву, можете подивитися меню, зробити свої висновки самі", - зазначає у своєму повідомленні на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram Бужанський.

Нардеп повідомляє, що "була організована якась триденна, якщо не помиляюся конференція, запрошені 400 учасників". Однак, за заявою автора, там не було і половини, велася фотозйомка, там все видно. І на годування цих "віртуальних персонажів", Інститут національної пам'яті, в особі В'ятровича, замовив фуршети. За твердженням Бужанського - майже на півмільйона гривень.

"У, як це напевно робить кожен з вас, будівельної компанії. Спасибі, що не у двірників", - зазначив автор.

А резюмуючи написане народний депута стверджує, що В'ятрович "просто вкрав велику частину з цих півмільйона, відмивши їх на будівельній компанії".

"Я знаю, що у нас часто-густо всім все одно, що там було вчора, але я обіцяв наздоганяти цих злодіїв, і я цим займаюся", - підкреслив Бужанський.

І доклав виписку з Єдиного Реєстру про порушення кримінальної справи за його зверненням.

А також - затверджене меню для фуршету.

"І так, це тільки початок. Я ж не жартував, коли говорив, що він злодій, і тому є підтвердження".

А на завершення свого повідомлення Максим Бужанський зазначив, що бенефіціар будівельної компанії, яка займалася організацією банкету для гостей В'ятровича є кіпрська офшорна компанія.

"Вкрав гроші на Голодоморі і вигнав на Кіпр, так зрозуміло?", - вказав автор.