Всеукраїнський диктант єдності без помилок написали тільки двоє людей

Всеукраїнський диктант єдності в 2019 році без помилок написали тільки двоє людей. Переможцями стали Роман Бабюк і шестикласниця із Закарпатської області Анастасія Швець. Про це повідомляє "Українське радіо".

В цьому році переможців розділили в трьох номінаціях. Перше місце - диктант написано повністю і без помилок, друге місце - написали цифри без лапок, третє місце - одна помилка.



Як повідомляє "Vgorode", автор диктанту Олександр Авраменко сказав, що текст виявився складним, тому тільки двоє переможців, хоча в минулому році було аж 311 робіт без єдиної помилки. У минулому році можна було протягом двох днів піти до вченого, філолога, вивірити всі помилки, порадитися, а тут треба було протягом 15 хвилин відправити свою роботу. Тому перевірити диктант було неможливо.

Наголошується, що листи надходили з-закордону - 14 з Об'єднаних Арабських Еміратів, 5 - з Латвії, 4 - з Малайзії, 3 - з Німеччини, 2 - з Данії і по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії та Китаю.



Як повідомляли Українські Новини, проект нового правопису викликав бурхливі обговорення в соцмережах.



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