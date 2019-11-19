В Одесі жінка випала з маршрутки і зазнала черепно-мозкової травми

В Одесі на вулиці Степовій жінка випала з салону маршрутки під час руху автомобіля.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в області.

"Внаслідок аварії 38-річна постраждала зазнала тілесних ушкоджень у вигляді струсу головного мозку, забиту черепно-мозкової травми та перелому правого стегна. Вона госпіталізована в лікарню", - йдеться в ньому.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, 9 листопада під Одесою з маршрутки на ходу випала жінка. Прямо на ходу руху в салоні відкрилася задні двері і жінка випала. Постраждалу з серйозними травмами забрала швидка.

Жінка, яка випала з переповненої маршрутки №84 під Одесою, померла в лікарні.

Раніше в Ірпені з маршрутки на ходу випала 15-річна дівчина. Дитину госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.