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20 листопада 2019, середа, 06:15 18
Суспільство 2019-11-20T09:15:02+02:00
Українські Новини
Активіст Розкладай вирішив на третину скоротити свої доходи заради крісла голови Держархіву

Активіст Розкладай вирішив на третину скоротити свої доходи заради крісла голови Держархіву

Держархів, Ігор Розкладай, Центр демократії та верховенства права
Ігор Розкладай. Фото з відкритих джерел
Ігор Розкладай. Фото з відкритих джерел

Активіст громадської організації (ГО) "Центр демократії та верховенства права" Ігор Розкладай вирішив перекваліфікуватися з питань демократії та свободи слова в архівну сферу і взяв участь у конкурсі на вакантну посаду голови Державної архівної служби України (Держархів).

Це стає очевидним з опублікованої на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) його "кандидатської" декларації про доходи за 2018 рік.

При цьому, виходячи з даних декларації, заради посади активіст погодився піти на істотне зниження своїх доходів. Так, за 2018 рік дохід від підприємницької діяльності Розкладая, який входить до складу "Центра демократії та верховенства права" та ГО "Історична правда", склав 643 тис. гривень, або понад 53 тис. гривень на місяць.

У той же час, за весь минулий рік звільнена у вересні нинішнього року колишній керівник Держархіву Тетяна Баранова заробила 465 тис. гривень, або 38,7 тис. гривень на місяць, що на третину менше, ніж у Розкладая.

А нинішній виконуючий обов'язки керівника Держархіву Іван Кісіль на посаді першого заступника голови – й зовсім 229 тис. гривень, або 19 тис. гривень на місяць.

Конкурс на посаду голови Держархіву був оголошений 25 вересня. У той же час, останні дані про конкурсі були поновлені на веб-сайті Держагентства з питань державної служби після 15 жовтня, коли був проведений іспит на знання іноземних мов. За результатами іспиту був опублікований список, в якому вказані 7 кандидатів, шо залишилися в конкурсі.

Крім Розкладая участь у конкурсі беруть 4 співробітника архівної сфери: Іван Кисіль, заступник директора Відомчого архіву Служби безпеки України Анатолій Хромов, директор Центрального державного кинофотоархива Владислав Берковський і директор Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко.

А також 2 кандидати, яких не вдалося ідентифікувати. У той же час, прізвища та ініціали даних осіб повністю збігаються з прізвищами та ініціалами двох кандидатів, які постійно беруть участь у конкурсах на різні посади в центральних органах виконавчої влади, в тому числі – у Кабінеті Міністрів України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) та інших.

Джерело : Українські новини
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