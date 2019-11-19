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19 листопада 2019, вівторок, 18:07 178
Інтернет і IT 2019-11-19T19:30:03+02:00
Українські Новини
"Дарниця" запровадила електронний документообіг

"Дарниця" запровадила електронний документообіг

Андрій Обрізан, Дарниця, електронний документообіг, EasyDoc
Фармкомпанія
Фармкомпанія "Дарниця". Фото: прес-служба

Фармацевтична компанія "Дарниця" у листопаді перейшла до експлуатації першої фази системи електронного документообігу EasyDoc.

Як подчеркнула компанія, це перший подібний проект на фармацевтичному ринку України, реалізація якого охоплює весь життєвий цикл лікарського засобу.

За даними компанії, така система є стандартом для багатьох країн світу. Після остаточного впровадження системи кількість її авторизованих користувачів складе близько 400. Вони зможуть одночасно працювати над документами, при цьому зберігаючи всі згенеровані версії та коментарі. Це прискорить процес формування досьє лікарського засобу і дозволить уникнути помилок, що виникають в результаті одночасного залучення великої кількості експертів.

"Стратегія "Дарниці" передбачає побудову міжнародного фармацевтичного бренду. Для цього ми здійснюємо цифрову трансформацію компанії та впроваджуємо найсучасніші інструменти, які відповідають фармацевтичним стандартам ЄС та США. Ми вже готові формувати досьє в електронному вигляді і чекаємо, коли така практика буде запроваджена в Україні на державному рівні", - сказав генеральний директор "Дарниці" Андрій Обрізан.

Компанія нагадує, що впровадження проекту електронного документообігу почалося в лютому 2019 року, загальна його тривалість становить 15 місяців. Партнери "Дарниці" – канадська компанія OpenText, мультинаціональна компанія Stratesys і німецький розробник автоматизованих систем управління SAP.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн гривень. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.

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