Керівника "Укрексімбанку" Гриценка звинувачують в тому, що він добре робив свою роботу, – Голобуцький

Виходячи із того, що оприлюднила прокуратура, голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка звинувачують у тому, що він робив свою роботу.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

"Історія така: суд заарештовує активи, якими був забезпечений кредит від держбанку, виданий Курченку. Новопризначений голова держбанку, бачачи, що кредит проблемний і не обслуговується, звертається в той же суд з проханням зняти арешт, щоб погасити борг перед банком. Суд погоджується зняти арешт. Борг погашається за рахунок грошей з рахунків компаній, які були під заставою. Самі компанії переходять під опіку Агентства з розшуку активів, отриманих корупційним шляхом. Особисто я бачу тут добру роботу топ-менеджера банку, завданням якого є дбати про, власне, доручений йому банк і робити все можливе, щоб повернути гроші цього банку - звертатися до суду, наприклад", - підкреслив він.

Голобуцький нагадав, що банк державний, тобто Гриценко по суті піклується про держмайно.

"А прокурор Кулик стверджує, що звернення до суду з проханням зробити хоч що-небудь, щоб банк міг повернути свої гроші - злочин. Може це такий хитрий план, щоб знизити навантаження на суди? Ну, мовляв, потрібно дати людям зрозуміти, що будь-яке їхнє звернення до суду може бути визнано злочином. І за рішення судді відповідає не суддя, а позивач. Або, можливо, це спроба взяти під контроль ще один держбанк?" - написав політолог.

Як зазначив Голобуцький, в Україні чотири великих держбанки. Разом держбанки контролюють 54,2% всіх чистих активів і 62,6% всіх депозитів населення в країні.

"Найбільший, звичайно, Приват - його поверненням Коломойський займається окремо, як в судах, так і менш чистими методами, типу маски-шоу в головному офісі і пікетами співробітників. Залишається Газбанк, Укрексімбанк і Ощадбанк. Правління Укргазбанку з минулого року ходить під звинуваченням в розкраданні. Головний обвинувачений - екс-керівник установи Олексій Омельяненко, але розслідується і ряд інших епізодів розкрадання. Керівника Укрексімбанку залучають за надуманим звинуваченням. Банк уже заявив, що Гриценко буде звільнений на найближчому засіданні наглядової ради. Кого призначать на його місце - поки неясно. На цьому тлі особливо цікаво виглядає боротьба за крісло глави Ощадбанку, що ведеться вже кілька місяців. У серпні Андрія Пишного переобрали на місце голови правління банку. Але конкурс, передбачений законом, так і не відбувся. Тепер НБУ вимагає скасувати переобрання", - зазначив він.

За словами політолога, фінальний штрих, який пояснював би всі ці кадрові бродіння - всі 4 держбанки готуються до приватизації.

"Нескладно зрозуміти, що лояльне керівництво може дуже стати в нагоді тому, хто планує ці банки купити. Чи буде це Коломойський, або ж його цікавить тільки Приватбанк, а для інших державних банків підберуть інших власників, буде видно найближчим часом. Боротьба за контроль над банківською системою України триває", - резюмував Голобуцький.