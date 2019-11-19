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  • Турецький Робін Гуд сплатив борги бідних в магазині і залишив конверти з грошима
19 листопада 2019, вівторок, 13:59 12
Європа 2019-11-19T17:15:04+02:00
Українські Новини
Турецький Робін Гуд сплатив борги бідних в магазині і залишив конверти з грошима

Турецький Робін Гуд сплатив борги бідних в магазині і залишив конверти з грошима

Стамбул, Гроші, Туреччина, Робін Гуд
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Робін Гуд"

У той час як в Німеччині з'явився Робін Гуд, який розсилав гроші нужденним, бідні райони в Стамбулі, Туреччина, відвідав анонімний благодійник, який розплачувався з боргами в продуктових магазинах і залишав конверти з готівкою на порозі будинку, передає The Guardian.

Минулого тижня жителі Тузли, району суднобудування, де проживає в основному робочий клас, що знаходиться в азіатській частині міста, дізналися, що їх рахунки за покупки в кількох продуктових магазинах були оплачені невідомим благодійником.

"Хтось прийшов і попросив мене показати йому зошит, в яку я записую борги клієнтів. Було 4 людини з великими боргами, і я сказав йому, де вони живуть. Він знову повернувся після розмови з ними і сплатив усі борги. Я також дізнався, що він дав додаткові гроші цим сім'ям", - сказав власник одного з магазинів.

"Я запитав його, як його звуть, і він сказав мені: "Просто клич мене Робін Гуд", - додав підприємець.

За словами іншого підприємця в Тузлі, анонімний благодійний сказав йому, що хоче заплатили борги тих, хто не може собі цього дозволити.

Вважається, що той же благодійник залишив і іншим малозабезпеченим сім'ям конверти з 1000 лір (приблизно $ 175) в інших робочих кварталах по всьому місту в березні, коли вартість продуктів харчування досягла піку, і виплатив 25 000 лір ($ 4370) боргів продуктового магазину в якості подарунка в червні.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко подумує стати Робіном Гудом так як товариство потребує захисту.

Нагадаємо, у Гонконгу з'явилася жінка, яка допомагає місцевим біднякам - ночами вона переодягається в чорний одягу і виходить на вулиці, де роздає бідним гроші, а також консерви і локшину швидкого приготування.

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