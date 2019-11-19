підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго
19 листопада 2019, вівторок, 14:12 174
Економіка 2019-11-19T17:15:04+02:00
Українські Новини
Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго

Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго

ДТЕК, Викиди в атмосферу
ДТЕК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЕК. Фото: oilreview.kiev.ua

Сумарно ТЕС ДТЕК та вугільне об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля" за 2018 рік знизили викиди забруднюючих речовин в атмосферу з 808,233 тис. тонн до 738,717 тис. тонн. Це на 10% нижче, ніж в 2017 році.

Про це йдеться в опублікованому Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища рейтингу забруднювачів за 2018 рік.

На початку 2019 року прес-служба "ДТЕК Енерго" повідомляла, що про введення в експлуатацію нового сучасного електрофільтра на Придніпровській ТЕС, що дозволив знизити викиди вугільного пилу в атмосферу до європейських вимог до 50 мг/м3.

А на початку 2018 року такий електрофільтр був запущений на Бурштинській ТЕС після реконструкції енергоблоку №10 вартістю 1,1 млрд гривень.

"Починаючи з 2012 року, "ДТЕК Енерго" при модернізації та реконструкції енергоблоків проводить реконструкцію електрофільтрів для досягнення рівня викидів пилу згідно директиви 2001/80/ЄС — залишкова запиленість відхідних газів не більше 50 мг/м3. Газоочисні установки модернізованих енергоблоків обладнані системами моніторингу димових газів для здійснення безперервного контролю за викидами в атмосферу. Також на всіх електростанціях встановлені системи відеоспостереження, що дозволяє операторам котлоагрегатів отримувати додаткову оперативну інформацію про режими горіння в котлах. На всі електростанції компанії отримані дозволи на викиди згідно з прийнятими змінами в природоохоронному законодавстві", - йдеться в Інтегрованому звіті ДТЕК за 2018 рік.

Більше новин про: ДТЕК Викиди в атмосферу

Архів
Новини
Прем'єр Гончарук доручив "Укравтодору" добудувати запорізький міст за 3 роки 17:12
Обмін "всіх на всіх" і деокупація Донбасу: Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі 16:54
Зеленський схвалив заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах 16:45
Світовий банк оголосив, що в Україні знизився рівень бідності 16:27
Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів в Чорногорії 16:21
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Ялівець замість каштанів на Хрещатику. Фото: Ірина Ковальчук/Facebook
Замість каштанів на Хрещатику висадять платани 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok