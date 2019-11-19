Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго

Сумарно ТЕС ДТЕК та вугільне об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля" за 2018 рік знизили викиди забруднюючих речовин в атмосферу з 808,233 тис. тонн до 738,717 тис. тонн. Це на 10% нижче, ніж в 2017 році.

Про це йдеться в опублікованому Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища рейтингу забруднювачів за 2018 рік.

На початку 2019 року прес-служба "ДТЕК Енерго" повідомляла, що про введення в експлуатацію нового сучасного електрофільтра на Придніпровській ТЕС, що дозволив знизити викиди вугільного пилу в атмосферу до європейських вимог до 50 мг/м3.

А на початку 2018 року такий електрофільтр був запущений на Бурштинській ТЕС після реконструкції енергоблоку №10 вартістю 1,1 млрд гривень.

"Починаючи з 2012 року, "ДТЕК Енерго" при модернізації та реконструкції енергоблоків проводить реконструкцію електрофільтрів для досягнення рівня викидів пилу згідно директиви 2001/80/ЄС — залишкова запиленість відхідних газів не більше 50 мг/м3. Газоочисні установки модернізованих енергоблоків обладнані системами моніторингу димових газів для здійснення безперервного контролю за викидами в атмосферу. Також на всіх електростанціях встановлені системи відеоспостереження, що дозволяє операторам котлоагрегатів отримувати додаткову оперативну інформацію про режими горіння в котлах. На всі електростанції компанії отримані дозволи на викиди згідно з прийнятими змінами в природоохоронному законодавстві", - йдеться в Інтегрованому звіті ДТЕК за 2018 рік.