Міжнародні клінічні дослідження підтвердили ефективність і безпечність "Амізону" АТ "Фармак"

Міжнародні клінічні дослідження підтвердили ефективність та безпечність лікарського препарату "Амізон" великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ).

Результати досліджень були оприлюднені на прес-конференції за участю вчених із США і Великобританії.

"Наш інститут співпрацює з компанією "Фармак" 10 років. Протягом співпраці були проведені фармакологічні дослідження на предмет безпеки препарату, ми вивчали фармакологічний профіль препарату і хочемо сказати, що "Амізон" є безпечним для використання пацієнтами. Також ми дослідили ефективність дії "Амізону" на численні штами вірусів, таких як A/H1N1, A/Н1N3, A/Н3N2 і віруси типу В і енісаміум показав ефективність щодо них", - сказав провідний вірусолог НДІ Іллінойського інституту технології (Чикаго, США) Дейвід Больц.

Також про наукові дослідження препарату та його ефективність розповіли професор медицини та мікробіології Медичної школи ім. Айкана в Маунт Сайнай (США) Адольфо Гарсія-Састре, заслужений риджентс-професор Центру передового досвіду вивчення новітніх зоонозів у тварин, Канзаського університету (США) Юрген Ріхт і доктор філософії Кембріджського університету (Великобританія) Аартьян ті Велтуїс.

"У нас співпраця відбувається вже протягом більше 10 років за лікарським засібом "Амізон" (енісаміум йодид) - цей лікарський засіб розробляється і тестується в наукових інститутах США і ЄС. Ми проводимо ці дослідження в таких європейських країнах як Австрія, Німеччина, Великобританія, Чехія, Нідерланди, Швейцарія. У США ми виконали повний цикл неклінічних досліджень цього препарату, в це були вкладені значні інвестиції. Керівництво "Фармака" пішло на це, оскільки ми хочемо бути впевнені, що препарат безпечний для пацієнта і ефективний", - сказав доктор медичних наук, головний науковий консультант компанії "Фармак" Віктор Марґітич.

За його словами, на сьогоднішній день зібрано всі необхідні докази ефективності "Амізону".

"На сьогоднішній день ми маємо повністю зібрані такі докази. В результаті виконання цих робіт було продемонстровано пряму противірусну дію енісаміуму, було показано, що він відноситься до нетоксичних сполук, було показано в клінічних дослідженнях, що він скорочує перебіг і тривалість захворювання на грип та ГРВІ", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.