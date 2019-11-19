Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ

Юридичних підстав для реприватизації "Укртелекому" немає, Фонд державного майна (ФДМ) України ігнорує доводи про повне виконання інвестором умов приватизаційного договору.

Про це йдеться в матеріалі видання "Капітал" "Стій там - іди сюди: Чому реприватизація одного "Укртелекому" може розполохати інвесторів на десятках інших об'єктів".

"Юридично вагомих причин для ініціювання питання реприватизації "Укртелекому" немає. Це очевидно всім учасникам тривалого процесу і уважному спостерігачеві. Однак кимось було прийнято рішення, і ось уже третій рік, по третьому колу, в судах розглядається справа про розірвання договору купівлі- продажу оператора зв'язку", - повідомляє" Капітал ".

Видання зазначає, що позивач - Фонд держмайна - не може обгрунтувати необхідність повернення "Укртелекому" в держвласність і використовував для початку судових розглядів формальний привід про нібито невиконання інвестором двох з п'ятдесяти умов приватизаційного договору.

"Все, що ставиться відповідачу (ТОВ "ЕСУ", яке придбало збиткове держпідприємство і вже на другий рік вивело його у прибуткові), - нібито невиконання двох умов приватизаційного договору з більш ніж 50-ти. І хоча надуманість приводу очевидна, цих формальностей виявилося досить , щоб почати судові тяжби", - йдеться в матеріалі "Капіталу".

При цьому обидва ці умови за фактом виконані. Зокрема, одне з них стосується створення та передачі в державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спецпризначення. З цього приводу Верховний Суд визнав, що зобов'язання інвестор виконав. Друге - щодо інвестування в "Укртелеком" не менш, ніж 450 млн доларів США - також виконано.

"Згідно з позицією покупця, в розвиток "Укртелекому" було інвестовано на порядок більше - понад 800 млн доларів США. Ці обсяги інвестицій підтверджуються звітом аудитора, наданим відповідачем в суд", - повідомляє "Капітал".

Видання також звертає увагу, що наявність значних інвестицій в компанію підтверджує і той факт, що вже на другий рік після приватизації "Укртелеком" з стабільно збиткового показав дохід.

"Якщо подивитися на умови договору про приватизацію "Укртелекому", то відповідь очевидна: замість постійно дотуються підприємства держава отримала: телекомунікаційну мережу спеціального призначення, понад 10 млрд гривень плати, динамічного і конкурентоспроможного гравця ринку і регулярні надходження до бюджету з податків, що сплачуються "Укртелекомом" з прибутку, його співробітниками з зарплат, а також інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету", - повідомляє "Капітал".

На думку автора матеріалу, юристи ФДМ просто ігнорують доводи про повне виконання умов договору. "Те, що вимагає ФДМУ в суді сьогодні, порівняно, образно кажучи, з вимогою відрізати руку, лише тому, що в палець потрапила скалка", - підкреслює автор.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла в бюджет країни 24,2 млрд гривень, друга - 10,6 млрд гривень (2011 рік). Причому, при повторному продажі "Криворіжсталі" вдалося виручити в 5 разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.

Раніше експерти висловлювали думку, що повернення в держвласність "Укртелекому" спровокує підвищення цін на телекомунікаційні послуги для споживачів і негативно позначиться на їх якості.