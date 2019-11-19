Проект закону № 0931 щодо протидії дискримінації загрожує основоположним правам людини, - Кухарчук

"Якщо парламент проголосує законопроект № 0931 про внесення змін до деяких законодавчих актів України в запропонованій редакції, то свобода вираження думки та слова, свобода світогляду та політичної діяльності опиняться під загрозою ліквідації", - зазначає Голова Громадської організації "Громадянський рух "Всі разом!" Руслан Кухарчук.



Законопроект пропонуєть встановити відповідальність за порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, доповнивши Кодекс України про адміністративні правопорушення. Експерти звертають увагу на те, що чинним законодавством вже передбачені цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність за подібні порушення. Вважаємо, що перелік ознак, за якими особа може бути притягнена до відповідальності є вичерпним, а його розширення недоцільним.



Більш того, викладення норми у такій спосіб не враховує вимог пункту 22 статті 92 Конституції України, відповідно до якої, зокрема діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них визначаються виключно законами України.



У проекті пропонується значне розширення повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а саме – надати йому\їй можливість видавати обов’язкові до виконання приписи. Нагадаємо, що стаття 55 Конституції України гарантує право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Крім того, безпосереднє застосування заходів примусу не випливає з правового статусу Уповноваженого. Таким чином, пропозиція щодо надання Омбудсмену право складати адміністративні протоколи і видавати приписи, обов’язкові для виконання не відповідають нормам чинного законодавства.



Водночас до Кодексу України про адміністративні правопорушення законопроект №0931 пропонує внести нову статтю 18848, яка передбачає накладання штрафів від 3400 до 11900 гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації.



На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, де були розглянуті поправки до другого читання законопроекту, була присутня велика делегація від Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦІРО), яка представляє всі конфесії. Голові комітету Д. Лубінцю було передано лист-звернення від ВРЦІРО та озвучено поправки, які захищають право віруючих на право вільного вираження думки відповідно до свободи віросповідання.



Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, яка теж була присутня на засіданні, висловилася категорично проти пропозицій та поправок, які подала ВРЦіРО, та закликала прийняти закон без них. Після цього Комітет проголосував за те, аби відхилити поправки від Ради Церков.



Нагадаємо, що проект був внесений на розгляд Верховної Ради ще 20 листопада 2015 року.