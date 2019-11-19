Громадські активісти Тернополя просять не допустити призначення в САД одного з авторів "схеми на 40 метрів", - ЗМІ

Громадські активісти Тернополя просять не допустити призначення в САД одного з авторів "схеми на 40 метрів", -

Причетний до скандальної схеми ухилення від тендерних процедур в дорожньому будівництві Володимир Хемій може бути призначений начальником служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Про це йдеться в листі низки громадських організацій на ім'я керівництва країни, йдеться в інофрмації порталу apostrophe.ua.

Згідно із документом, низка організацій, серед яких ГО "Громадська люстраційна рада Тернопільщини", ГО "Молодіжна хвиля", ГО "Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та ветеранів АТО" і інші звернулися до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра інфраструктури Владислава Криклія та в. о. голови Держслужби автодоріг Олега Федоренка з вимогою не допустити призначення Хемія на посаду в Тернопільській області.

"Згідно із отриманою інформацією ..., міністром інфраструктури Криклієм Владиславом попередньо погоджено призначення Хемія Володимира Ігоровича на посаду начальника служби автодоріг Тернопільської області. Ми, як активісти Тернопільської області, просимо Вас не допустити цього призначення", - йдеться в зверненні.

Представники громадських організацій вказують, що Володимир Хемій має пряме відношення до схеми поділу доріг по 40 метрів для уникнення проведення конкурсних процедур на закупівлю робіт і послуг із дорожнього будівництва через Prozorro. Раніше цю схему оприлюднило видання "Наші гроші".

"Ділянки ремонту доріг по 40 м були сформовані на підставі дефектних актів, які підписав безпосередньо Хемій В.І ..., нинішнім заступником міністра інфраструктури Форсюк Наталією на це вже зверталася увага", - йдеться в листі.

За даними тернопільських громадських організацій, Володимир Хемій безпосередньо пов'язаний із компанією "Техно-Буд-Центр", яка є основним виконавцем дорожніх робіт в області, бо саме він раніше був директором цієї компанії. Інформація підтверджується і випискою з системи YouControl.

При цьому, за твердженням громадських діячів, отримавши посаду першого заступника голови служби автодоріг в Тернопільській області, Володимир Хемій активно лобіював інтереси компанії. Так, згідно з даними в листі, компанія "Техно-Буд-Центр" протягом 2014-2019 років отримала від служби автодоріг області 2,7 млрд гривень держкоштів і уклала контрактів на суму 8,5 млрд гривень". Крім того, Володимир Хемій, за словами авторів листа, під час виконання обов'язків голови місцевої САД виділив 70 млн гривень, передбачених на ремонт дороги М-19, своїй компанії "Техно-Буд-Центр", яка нібито виконала роботи взимку. Громадські активісти вказують, що це підтверджено рішенням Тернопільського суду. Вони звертають увагу, що внаслідок дій Хемія жителі Тернопільської області не отримали близько 10 км дороги в напрямку Кременця, яку повинні були закінчити в 2019 році.

"В даний час чиновник нібито знаходиться на лікарняному, але активно їздить до Києва і пробує вирішити питання про своє працевлаштування. На лікарняний його змусили піти виявлені факти корупції. У близькому колі він хвалиться, що з Криклієм вже все "порішав", - написано у листі.

Активісти просять не допустити призначення Хемія. В іншому випадку, прогнозують вони, в найближчому майбутньому для корупційних цілей можливий поділ доріг ділянками не по 40, а по 10 метрів.