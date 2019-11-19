підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман
19 листопада 2019, вівторок, 11:53 377
Політика 2019-11-19T14:30:03+02:00
Українські Новини
Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман

Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман

Прокуратура, Андрій Герус, підозра, Ляшко Олег, Гройсман Володимир, Бориспіль

Вимагати ув’язнення за відверту позицію Олега Ляшка щодо захисту енергобезпеки держави - це перебір. Про це написав експрем’єр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook. 

"Сам не раз гаряче дискутував з Олегом Ляшком, але вимагати ув‘язнення за його відверту позицію щодо енергетичної безпеки держави, нехай навіть емоційну, це перебір!!! Олег Ляшко, тримайся!", - написав Гройсман.
Нагадаємо, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і направила до суду клопотання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Сьогодні суд має ухвалити відповідне рішення.
6 листопада у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з депутатом Андрієм Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, що був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.

Більше новин про: Прокуратура Андрій Герус підозра Ляшко Олег Гройсман Володимир Бориспіль

Архів
Новини
Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго 14:12
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
Міжнародні клінічні дослідження підтвердили ефективність і безпечність "Амізону" АТ "Фармак" 13:53
Столиця готується до Нового року: коли і які вулиці Києва засяють вогнями 13:50
У центрі Києва сталася пожежа у хостелі 13:29
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Підприємства ДТЕК в 2018 році знизили викиди в атмосферу на 10%, – дані Міненерго 14:12
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok