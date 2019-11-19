Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман

Вимагати ув’язнення за відверту позицію Олега Ляшка щодо захисту енергобезпеки держави - це перебір. Про це написав експрем’єр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Сам не раз гаряче дискутував з Олегом Ляшком, але вимагати ув‘язнення за його відверту позицію щодо енергетичної безпеки держави, нехай навіть емоційну, це перебір!!! Олег Ляшко, тримайся!", - написав Гройсман.

Нагадаємо, 18 листопада Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і направила до суду клопотання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Сьогодні суд має ухвалити відповідне рішення.

6 листопада у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з депутатом Андрієм Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, що був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.