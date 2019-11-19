"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка

Об’єднання "Бізнес-Варта" закликало президента звернути увагу на ситуацію навколо гучних затримань співробітниками Національного антикорупційного бюро колишніх та чинних посадовців Національного банку та ліквідованого "ВіЕйБі" банку, а також управлінців інших приватних компаній, що входять в групу компаній "Укрлендфармінг". Об’єднання заявляє, що це не тільки негативно вплине на капіталізацію даного підприємства, а й суттєво відобразиться на інвестиційній привабливості України та призведе до скорочення прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

"Всім відомо, що під величезною загрозою є група компаній "Укрлендфармінг", яка виробляє 1% ВВП, платить близько 3 мільярдів гривень податків до бюджету та виплачує більше 3,5 мільярдів гривень заробітної плати. Дана група компаній працює в шестистах населених пунктах 22 областей України і створює 27 тисяч робочих місць, переважно в сільській місцевості. І навіть після втрати значної частини активів та долі ринків збуту, у зв’язку з військовими діями на території України, дана група компаній продовжує працювати та інвестувати саме в економіку нашої Держави, – йдеться у зверненні. – Сьогодні дане підприємство стало заручником багаторічного, неефективного і неконструктивного відношення державних органів до важливого учасника ринку та значного суб’єкта господарювання у сфері АПК. Держава замість зваженого, суворого та прагматичного підходу у підтримці і контролі за мінімізацією негативних наслідків для економіки та людей, часто обирає позицію неконструктивного показово – агресивного тиску. Це призводить до руйнації уже існуючого бізнесу, а також: неповернення боргів, закриття виробничих потужностей, втрати робочих місць, втрати податків".

Експерти "Бізнес-Варти" наголошують, що через дії силовиків страждає не тільки ділова репутація одного з лідерів аграрного ринку, а й репутація держави як ділового партнера. "Необережні та не у всьому обґрунтовані дії силових структур та влади, в т. ч. публічні, об’єктивно ставлять під загрозу стабільність ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Це напряму несе додаткові ризики для репутації Держави через призму виконаних зобов’язань окремого бізнесу перед міжнародними кредиторами", – йдеться у зверненні.

Експерти зазначають, що досвід роботи ГО "Бізнес-Варта" по захисту бізнесу говорить про існування вибіркової активності слідчих та антикорупційних органів для створення тиску на бізнес, що може мати замовників та приватний інтерес до групи активів успішного бізнесу з можливою метою його перерозподілу або заволодіння, тому просять президента розібратися у даній ситуації та не допустити руйнівних наслідків від дій представників силових органів, що направлені на руйнацію ГК "Укрлендфармінг".