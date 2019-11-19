Замість каштанів на Хрещатику висадять платани

З найцентральнішої вулиці Києва Хрещатика зникли молоді каштани, а на їх місці з'явилися кущі ялівцю.

Відповідні фото опублікувала журналістка та громадська активістка Ірина Ковальчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Каштани на Хрещатику", - іронічно прокоментувала знімки Ковальчук.

Столиця України славиться великою кількістю каштанів, які є "візитівкою" міста. На фотографіях вижно, що тепер на головній вулиці країни ростуть кущі ялівцю замість молодих дерев каштанів, які там були раніше.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на КО "Київзеленбуд", дерева перетворилися в сухостої та їх ліквідували.

Ялівець замість каштанів на Хрещатику. Фото: Ірина Ковальчук/Facebook

"Дерева прибрали ще в минулому році через те, що вони перетворилися в сухостої. Поки на їх місці висадили ялівець", - розповіли на підприємстві.

У той же час заступник директора КО "Київзеленбуд" Дмитро Заруба повідомив, що незабаром розпочнеться масштабна реконструкція Хрещатика і будуть висаджені нові дерева, але швидше за все вже не каштани.

"Два роки тому ми проводили опитування "Обери дерево для Хрещатика". Тоді одним з переможців став платан. Каштани - справжні символи міста. На жаль, через екологію, збільшену кількість транспорту дерева просто не витримують і гинуть. Тому, після реконструкції вулиці, яку буде проводити КО "Київавтодор", ми швидше за все висадимо платани - вони стійкіші в наших реаліях", - пояснив Заруба.

Капітальний ремонт вулиці Хрещатик повинен початися в 2020 році. Після поновлення на вулиці з'явиться нова плитка з натурального каменю, LED-освітлення та кілька наземних переходів.

Як повідомляли Українські Новини, знамениті каштани зникнуть з вулиць Києва, дерева не витримують брудного повітря. Також на Хрещатику всохли скандальні каштани "Бріоті".

24 травня 2013 року прокуратура Києва почала розслідування за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів комунальним підприємством з утримання зелених насаджень Шевченківського району при закупівлі каштанів, висаджених на вулиці Хрещатик у Києві.