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19 листопада 2019, вівторок, 10:39 14
Силові структури 2019-11-19T11:00:02+02:00
Українські Новини
Підозру Порошенку було передано до Генпрокуратури ще 30 жовтня, але майже 20 днів вона пролежала без руху

Підозру Порошенку було передано до Генпрокуратури ще 30 жовтня, але майже 20 днів вона пролежала без руху

Руслан Рябошапка, Генеральна прокуратура України, підозра, ДБР України, Порошенко Петро

Підозра колишньому президенту України Петру Порошенку була направлена з Державного бюро розслідувань (ДБР) на узгодження в Генпрокуратуру ще 30 жовтня. Про це порталу "Страна" стало відомо з власних джерел в Генпрокуратурі. Вона там була зареєстрована під номером 01-18037. Однак майже 20 днів пролежала без руху і без будь-якої реакції з боку генпрокурора.

Вчора ДБР повторно передало підозру на узгодження, але на цей раз оголосило про це публічно.

Тільки після цього генпрокурор Рябошапка заявив, що ГПУ вивчить документ. Хоча до того у прокурорів було більше двох тижнів для його вивчення.

Репортери зазначили, що про можливість вручення підозри було відомо раніше, так як ще 3 жовтня стало відомо, що екс-президент Петро Порошенко фігурує в 12 кримінальних провадженнях, досудове розслідування в рамках яких проводить ДБР.

У самого ж Порошенка вважають, що йому хочуть вручити підозру, щоб перешкодити виїхати до Канади.

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