Підозру Порошенку було передано до Генпрокуратури ще 30 жовтня, але майже 20 днів вона пролежала без руху

Підозра колишньому президенту України Петру Порошенку була направлена з Державного бюро розслідувань (ДБР) на узгодження в Генпрокуратуру ще 30 жовтня. Про це порталу "Страна" стало відомо з власних джерел в Генпрокуратурі. Вона там була зареєстрована під номером 01-18037. Однак майже 20 днів пролежала без руху і без будь-якої реакції з боку генпрокурора.

Вчора ДБР повторно передало підозру на узгодження, але на цей раз оголосило про це публічно.

Тільки після цього генпрокурор Рябошапка заявив, що ГПУ вивчить документ. Хоча до того у прокурорів було більше двох тижнів для його вивчення.

Репортери зазначили, що про можливість вручення підозри було відомо раніше, так як ще 3 жовтня стало відомо, що екс-президент Петро Порошенко фігурує в 12 кримінальних провадженнях, досудове розслідування в рамках яких проводить ДБР.

У самого ж Порошенка вважають, що йому хочуть вручити підозру, щоб перешкодити виїхати до Канади.