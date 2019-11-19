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  • 1 офіцер загинув і 1 госпіталізовано через пожежу у військовій частині у Львівській області
19 листопада 2019, вівторок, 10:20 6
Події 2019-11-19T10:21:49+02:00
Українські Новини
1 офіцер загинув і 1 госпіталізовано через пожежу у військовій частині у Львівській області

1 офіцер загинув і 1 госпіталізовано через пожежу у військовій частині у Львівській області

пожежа у військовій частині

1 офіцер загинув і 1 госпіталізовано через пожежу у військової частини в селищі Старичі (Яворівський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Командування Сухопутних військ, передають Українські Новини.

«Сьогодні, 19 листопада 2019 року, близько 5:00 ранку в одній з військових частин, що дислокуються в селищі Старичі, Яворівського району Львівської області, сталася пожежа», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один отримав травми і з опіками був оперативно доставлений в Центральну районну лікарню міста Новояворівськ (Львівська область).

Пожежу локалізовано.

Причини і обставини події з'ясовують представники Військової служби правопорядку Збройних сил України та Національної поліції України.

Як повідомляли Українські Новини, пожежа без жертв сталася в цеху уловлювання №1 Авдіївського коксохімічного заводу (Донецька область).

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