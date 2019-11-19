У "Народному фронті" назвали справу проти Олега Ляшка "показовим політичним переслідуванням"

"Партія "Народний фронт" розцінює оголошення підозри лідерові Радикальної партії Олегу Ляшку за справою, що передбачає міру покарання від 4-х до 7-ми років, як намагання показового політичного переслідування". Про таке йдеться у заяві партії "Народний фронт", розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

Автори заяви нагадують, що Олег Ляшко виступив проти імпорту російської електроенергії, що веде до руйнування енергетичної незалежності України та захоплення її Росією.

"Ми упевнені, штовханина Ляшка з представником влади, який свідомо пролобіював імпорт електроенергії з Росії, сьогодні використовується як банальний привід для демонстративної розправи за політичну позицію", - констатується у заяві.

Також в документі підкреслюється, що фракція "Народного фронту" під час роботи у парламенті попереднього скликання та лідер даної політичної сили Арсеній Яценюк на посаді прем‘єр-міністра України у 2014-2016 роках ініціювали та приймали комплекс рішень для звільнення нашої держави з енергетичних зашморгів країни-агресора.

"Саме тому ми обурені діями представників нинішньої влади, які повертають це ярмо, завдаючи шкоди національним інтересам України", - резюмується у заяві партії.

Пікреслено, що актив "Народного фронту" заявляє про свою підтримку позиції Олега Ляшка, про готовність взяти його на поруки та внести необхідну суму застави.