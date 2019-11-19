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  • П'яний пішохід потрапив під колеса автомобіля в Києві і впав у кому
19 листопада 2019, вівторок, 08:44 8
Події 2019-11-19T10:45:03+02:00
Українські Новини
П'яний пішохід потрапив під колеса автомобіля в Києві і впав у кому

П'яний пішохід потрапив під колеса автомобіля в Києві і впав у кому

постраждалі в ДТП, ДТП у Києві, Нетверезий стан, пішохід
Поліція на місці події. Фото:
Поліція на місці події. Фото: "Інформатор"

Увечері понеділка, 18 листопада, в Шевченківському районі Києва стався наїзд на пішохода. На вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля, повідомляє "Інформатор".

Медики забрали постраждалого у стані коми.

За словами водія Dacia, він виїхав на вулицю Січових Стрільців і почав рух у бік центру. Він бачив, як попереду, хитаючись, йшов пішохід. За словами очевидців, це був чоловік віком до 25 років в стані алкогольного сп'яніння. Він вже було ступив на тротуар, але потім впав назад прямо під колеса автомобіля. Dacia наїхав йому на ногу, але найскладнішу травму пішохід отримав, вдарившись головою об асфальт.

На місце прибула швидка допомога і патрульні. Вони повідомили, що потерпілого намагалися відкачати медики. Його терміново доставили до реанімації у стані коми. Чи буде потерпілий жити — невідомо, його стан, за словами поліції, дуже тяжкий. Подробиці пригоди встановлює слідство.

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