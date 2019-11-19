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19 листопада 2019, вівторок, 08:10 17
Події 2019-11-19T10:30:03+02:00
Українські Новини
У Дніпрі Honda та ВАЗ протаранили зупинку громадського транспорту

У Дніпрі Honda та ВАЗ протаранили зупинку громадського транспорту

ДТП, ВАЗ, Honda, Дніпро, Аварія
Аварія. Фото: Інформатор
Аварія. Фото: Інформатор

Вчора, 18 листопада, у Дніпрі близько 23:20 сталося масштабне ДТП. Поруч з ТРЦ "Міст-Сіті" зіткнулися Honda та ВАЗ, після чого обидва автомобілі вилетіли на зупинку громадського транспорту і лише завдяки щасливому випадку ніхто з пішоходів не постраждав.

Про це передає портал Інформатор.

В результаті аварії в лікарню потрапив водій ВАЗа. Водій Honda не постраждав, спрацювали аварійні подушки безпеки.

Попередньо, автомобіль Honda з'їжджав з Нового мосту, а автомобіль ВАЗ їхав у бік цирку. Автомобілі не розминулися і сталося зіткнення. Від удару вони вилетіли на паркування торгового центру, пошкодивши навіс на зупинці громадського транспорту. Примітно, що водій Honda "потурбувався" і зняв номери автомобіля до приїзду поліцейських. На місце приїхали співробітники ДСНС. Деталі з'ясують правоохоронці.

Honda після зіткнення. Фото: Інформатор.Honda після зіткнення. Фото: Інформатор.

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