У Дніпрі Honda та ВАЗ протаранили зупинку громадського транспорту

Вчора, 18 листопада, у Дніпрі близько 23:20 сталося масштабне ДТП. Поруч з ТРЦ "Міст-Сіті" зіткнулися Honda та ВАЗ, після чого обидва автомобілі вилетіли на зупинку громадського транспорту і лише завдяки щасливому випадку ніхто з пішоходів не постраждав.

Про це передає портал Інформатор.

В результаті аварії в лікарню потрапив водій ВАЗа. Водій Honda не постраждав, спрацювали аварійні подушки безпеки.

Попередньо, автомобіль Honda з'їжджав з Нового мосту, а автомобіль ВАЗ їхав у бік цирку. Автомобілі не розминулися і сталося зіткнення. Від удару вони вилетіли на паркування торгового центру, пошкодивши навіс на зупинці громадського транспорту. Примітно, що водій Honda "потурбувався" і зняв номери автомобіля до приїзду поліцейських. На місце приїхали співробітники ДСНС. Деталі з'ясують правоохоронці.

Honda після зіткнення. Фото: Інформатор.