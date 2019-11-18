Директор Хмельницького держархіву 1,5 км тягнув по дорозі прив'язаного до авто собаку

У неділю, 17 листопада, біля села Кузьмин в Красилівському районі Хмельницької області чиновник тягнув по дорозі прив'язаного до автомобіля собаку. Повідомлення про знущання над твариною з'явилося в співтоваристві захисників тварин Хмельниччини в Facebook, передає zaxid.net.



Вже після опублікування фотографій і відео, земляки впізнали у чоловікові директора Хмельницького обласного архіву і колишнього віце-мера обласного центру Володимира Байдича.



Як повідомляє місцевий сайт vsim.ua солдат-спецназівець, який проїжджав повз, побачив, що одна з машин тягне за собою собаку на ланцюгу. Пес був повністю закривавлений. Сам же водій автомобіля, до якого була прив'язана тварина пояснив, що пес вкусив його маму, тому він вирішив розправитися з ним таким чином.



За словами очевидців криваві сліди спостерігалися впродовж 1,5 кілометра.



Як розповіла керівник ГО "Врятуй життя" Олена Голубнича, собаку доставили в Красилів. Зараз вирішується питання про те, щоб перевезти її в Хмельницький.



У поліції Красилів повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. "Жорстоке поводження з тваринами". Чоловікові, який так розправився з твариною, загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.



Поспілкуватися з самим чиновником журналістам не вдалося.



19 листопада на 9:30 зоозахисники просять приєднатися усіх небайдужих у написанні колективної заяви в поліцію на директора архіву Володимира Байдича.







Як повідомляли Українські Новини, в Умані чоловік прив'язав коня до автомобіля і тягнув його по дорозі.



Крім того, на Закарпатті оголосили підозру шкуродеру, який знущався над конем.