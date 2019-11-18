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18 листопада 2019, понеділок, 22:15 24
Суспільство 2019-11-19T00:45:01+02:00
Українські Новини
Директор Хмельницького держархіву 1,5 км тягнув по дорозі прив'язаного до авто собаку

Директор Хмельницького держархіву 1,5 км тягнув по дорозі прив'язаного до авто собаку

Собака, знущання над тваринами, Хмельницька область, Володимир Байдич
Постраждала собака. Фото: Олена Голубнича
Постраждала собака. Фото: Олена Голубнича

У неділю, 17 листопада, біля села Кузьмин в Красилівському районі Хмельницької області чиновник тягнув по дорозі прив'язаного до автомобіля собаку. Повідомлення про знущання над твариною з'явилося в співтоваристві захисників тварин Хмельниччини в Facebook, передає zaxid.net.


Вже після опублікування фотографій і відео, земляки впізнали у чоловікові директора Хмельницького обласного архіву і колишнього віце-мера обласного центру Володимира Байдича.

Як повідомляє місцевий сайт vsim.ua солдат-спецназівець, який проїжджав повз, побачив, що одна з машин тягне за собою собаку на ланцюгу. Пес був повністю закривавлений. Сам же водій автомобіля, до якого була прив'язана тварина пояснив, що пес вкусив його маму, тому він вирішив розправитися з ним таким чином.

За словами очевидців криваві сліди спостерігалися впродовж 1,5 кілометра.

Як розповіла керівник ГО "Врятуй життя" Олена Голубнича, собаку доставили в Красилів. Зараз вирішується питання про те, щоб перевезти її в Хмельницький.

У поліції Красилів повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. "Жорстоке поводження з тваринами". Чоловікові, який так розправився з твариною, загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Поспілкуватися з самим чиновником журналістам не вдалося.

19 листопада на 9:30 зоозахисники просять приєднатися усіх небайдужих у написанні колективної заяви в поліцію на директора архіву Володимира Байдича.



Як повідомляли Українські Новини, в Умані чоловік прив'язав коня до автомобіля і тягнув його по дорозі.

Крім того, на Закарпатті оголосили підозру шкуродеру, який знущався над конем.

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