Мураєв перезапускає НАШ телеканал

Євген Мураєв готує масштабний перезапуск телеканалу НАШ – технічно найдосконалішого телевізійного виробничого майданчика в Україні.

Новий етап розвитку телеканалу принесе в інформаційний простір нові принципи роботи і унікальні формати, йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу НАШ.

"Ми стаємо ще кращими, щоб детальніше та ефективніше інформувати нашого глядача. Бути кращими, бути іншими - це наш шлях до лідерства серед безлічі інформаційних каналів", - стверджує представник власника телеканалу НАШ Євген Мураєв.

"Упродовж останніх років я займався політичною діяльністю і паралельно розвивав спершу телеканал NewsOne, а тепер - НАШ. Нашій партії не вдалося пройти в парламент... Так вийшло. Але все ще попереду. Незважаючи на маніпуляції конкурентів, впевнений, що некоректно вимірювати ефективність телеканалу за комерційною аудиторією 18-54. Основна мета - це робота із надширокою політично активною аудиторією 18+. По ній якраз і потрібно вимірювати ефективність цих каналів. На сьогодні НАШ системно займає другу, третю сходинки рейтингів за аудиторією 18+. Інформаційний канал - це насамперед редакція, котра у режимі 24/7 інформує глядача про найактуальніші події в Україні, дає можливість висловити та прокоментувати те, що відбувається, представникам усіх політичних течій країни", - повідомив Мураєв.

Як повідомляє прес-служба, на сьогодні телеканал НАШ є єдиним інформаційним каналом, на якому зустрічаються в конструктивних дискусіях представники всіх без обмеження політичних сил та експертних спільнот країни.

"Мої політичні переконання ніколи не будуть домінувати на каналі. НАШ - це не канал однієї ідеології. Переконаний, що лише у суперечці експертів, влади й опозиції народжується істина. Ми перезапускаємося, міняємо айдентику каналу, реформуємо сітку, добираємо в команду сильних професіоналів. Передовий технічний потенціал, зібраний в одній локації у центрі Києва, ми максимально розкриємо в новому сезоні. Ми розвиваємо унікальні рішення віртуальної та доповненої реальності заради яскравішого, зрозумілішого й глибшого роз'яснення глядачам суті того, що відбувається в Україні і світі. Нові компетентні ведучі. Масштабна мережа регіональних редакцій. Новий підхід до подачі новин. Пропрацьований, цікавий, емоційний контент не залишить байдужим нашого глядача. Ми впевнено рухаємося вперед, щоб постати лідерами інформаційного мовлення", - переконаний Євген Мураєв.