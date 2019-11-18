Арешт Олега Ляшка засвідчить політичну вмотивованість дій прокуратури, - Мосійчук

Арешт лідера Радикальної партії Олега Ляшка за бійку з Андрієм Герусом стане свідченням того, що прокуратура діє з політичних мотивів. Про це написав ексдепутат та колишній однопартієць Ляшка Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook.



"Влада притягує до кримінальної відповідальності Ляшка і просить суд обрати для нього запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу. Це немає жодного відношення до права та правосуддя і якщо Ляшка арештують, то виключно з політичних мотивів, що є неприпустимим! На волі під заставою чи особистим зобов’язанням гуляють корупціонери, грабіжники і навіть вбивці, а тут за гіпотетично розірвану сорочку безальтернативна тюрма. Повний абсурд!", - написав Мосійчук.



Нагадаємо, сьогодні Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і направила до суду клопотання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.



6 листопада у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з депутатом Андрієм Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, що був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.



Раніше народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус має бути звільнений з посади голови комітету через лобіювання інтересів олігархів.