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18 листопада 2019, понеділок, 19:48 216
Верховна Рада і партії 2019-11-18T22:15:02+02:00
Українські Новини
Тимошенко перейшла в опозицію до Зеленського через відмову призначити її ставленика в держкомпанію, – Лещенко

Тимошенко перейшла в опозицію до Зеленського через відмову призначити її ставленика в держкомпанію, – Лещенко

Батьківщина, Юлія Тимошенко, Сергій Лещенко, Володимир Зеленський
Сергій Лещенко. Фото: Українське Фото
Сергій Лещенко. Фото: Українське Фото

Депутат Верховної Ради України, голова партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко лобіювала призначення "своєї людини" у Державну продовольчо-зернову компанію України в обмін на підтримку ініціатив Президента Володимира Зеленського в парламенті. Проте отримавши відмову, вона вирішила перейти в опозицію до діючого Президента.

Про це заявив колишній народний депутат і журналіст Сергій Лещенко.

"Юлія Тимошенко обговорювала з представниками президента Зеленського можливість призначення свого ставленика у Державну продовольчо-зернову компанію України. Натомість пропонувала підтримку ініціатив Зеленського в Раді. Після того як Тимошенко відмовили, вона скористалася приводом закону про землю і перейшла в опозицію, – повідомив він.

Схожа ситуація й з опозиційністю ВО "Свобода". За словами Лещенка, представники партії незадоволені намірами передати у приватні руки державну спиртову галузь, що вдарить по інтересах спонсора партії Ігоря Кривецького (кримінального авторитета на прізвисько "Пупс").

"Аналогічним чином партія "Свобода" обурена наміром приватизувати "Укрспирт", з якого останні роки годувався "Пупс". Після того як до прохання "Пупса" не дослухалися, лідер "Свободи" Олег Тягнибок оголосив про перехід в опозицію і прописався на телеканалах Медведчука", – підкреслив колишній нардеп.

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