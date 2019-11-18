Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін в ефірі програми "60 хвилин" на телевізійному каналі "Росія-1" заявив, що "чиновники Міністерства закордонних справ України продовжують діяти в парадигмі Порошенка, який хотів воювати".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"В Україні хочуть миру, миру на Донбасі. У своїй інавгураційній промові Президент Зеленський сказав, що готовий домовлятися як завгодно і з ким завгодно заради досягнення миру. Мені здається, що в Міністерстві закордонних справ не всі це почули чітко і зрозуміли. Оскільки багато із чиновників МЗС продовжують діяти у парадигмі Порошенка, який миру не хотів, він хотів воювати. Я сподіваюся, що найближчим часом будуть завершені зміни в міністерстві, і прийдуть ті люди, які, виконають заявлену зовнішньополітичну доктрину Зеленського - рухатися до миру", - заявив Льовочкін.

"Ми сподіваємося, що заяви Міністерства закордонних справ стануть компетентними і змістовними і реалізовуватимуть виключно мирну стратегію. Тим більше що 80% громадян України, відповідно до соціологічних досліджень, хочуть миру і 60% - підтримують Мінські угоди", - додав він.

Політик розповів, що недавно був у місті Золоте - одному із трьох пілотних місць, де було відбувалося розведення сил.

"Так ось люди там говорять про одне - вони хочуть миру. І жоден чиновник не має права, позбавити їх права жити в мирній країні", - сказав він.

Народний депутат повідомив, що "Опозицйна платформа - За життя" підтримує Мінські мирні ініціативи та внесла необхідні законопроекти для того, щоб були реалізовані Мінські угоди.

"Ми сподіваємося на те, що монобільшість Зеленського буде виконувати свої передвиборчі обіцянки і проголосує всі необхідні закони для реалізації Мінських угод. Ці закони не такі складні - їх всього чотири. Потрібно мати достатню політичну волю, відповідальність перед народом України, за обіцянки, які були дані у ході передвиборчих кампанії, як самим президентом Зеленським, так і його партією, і прийняти необхідне законодавство у найкоротший час. Це дозволить розморозити заморожений президентом Порошенко мирний процес, і принести мир в Україні, мир на Донбас", - резюмував Льовочкін.