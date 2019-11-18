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18 листопада 2019, понеділок, 19:27 21
Події 2019-11-18T21:30:04+02:00
Українські Новини
Сусіди призовника побили працівника військкомату при врученні повістки у Львові

Сусіди призовника побили працівника військкомату при врученні повістки у Львові

Призов в армію, Військовий комісаріат

Двоє чоловіків - сусідів призовника 18 листопада побили співробітника військового комісаріату під час вручення йому повістки у Львові.

Про це йдеться в повідомленні комісаріату в соціальній мережі Facebook, передають Україньскі Новини.

"Сьогодні, під час здійснення заходів щодо інформування громадян призовного віку по вулиці Татарській 2а у Львові було скоєно напад на військовослужбовця Сихівського районного військового комісаріату", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що одного з призовників, який не з'являвся у військовий комісаріат, була вручена повістка.

При цьому представник комісаріату дозволив призовнику, на його прохання, піти взяти особисті речі.

В цей час він зателефонував своїм друзям, які перебували в квартирі поверхом вище.

"Сусід, який спустився, будучи в стані алкогольного сп'яніння, запропонував представникам військкомату вийти для розмови на вулицю. Під час руху по сходах дана особа завдала офіцерові декілька ударів руками в голову", - йдеться в повідомленні.

Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу, чоловік продовжив наносити удари ногами в голову.

Згодом до бійки приєднався інший чоловік з тієї ж квартири, що і перший нападник.

Вийшовши на вулицю нападники побачили, що проїжджав автомобіль патрульної поліції.

Побачивши його, двоє чоловіків втекли в своїй квартирі.

Особа одного з нападників попередньо встановлена.

Військовослужбовець військкомату звернувся із заявою в Галицький районний відділ поліції, а також в міську лікарню Львова, де йому була надана медична допомога.

Правові наслідки даного інциденту встановлює поліція.

Як повідомляли Українські Новини, 51-річна мешканка Рівненської області вкусила 33-річного співробітника військового комісаріату під час вручення повістки її 21-річному синові для проходження військової служби.

 

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