Сусіди призовника побили працівника військкомату при врученні повістки у Львові

Двоє чоловіків - сусідів призовника 18 листопада побили співробітника військового комісаріату під час вручення йому повістки у Львові. Про це йдеться в повідомленні комісаріату в соціальній мережі Facebook, передають Україньскі Новини. "Сьогодні, під час здійснення заходів щодо інформування громадян призовного віку по вулиці Татарській 2а у Львові було скоєно напад на військовослужбовця Сихівського районного військового комісаріату", - йдеться в ньому. Повідомляється, що одного з призовників, який не з'являвся у військовий комісаріат, була вручена повістка. При цьому представник комісаріату дозволив призовнику, на його прохання, піти взяти особисті речі. В цей час він зателефонував своїм друзям, які перебували в квартирі поверхом вище. "Сусід, який спустився, будучи в стані алкогольного сп'яніння, запропонував представникам військкомату вийти для розмови на вулицю. Під час руху по сходах дана особа завдала офіцерові декілька ударів руками в голову", - йдеться в повідомленні. Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу, чоловік продовжив наносити удари ногами в голову. Згодом до бійки приєднався інший чоловік з тієї ж квартири, що і перший нападник. Вийшовши на вулицю нападники побачили, що проїжджав автомобіль патрульної поліції. Побачивши його, двоє чоловіків втекли в своїй квартирі. Особа одного з нападників попередньо встановлена. Військовослужбовець військкомату звернувся із заявою в Галицький районний відділ поліції, а також в міську лікарню Львова, де йому була надана медична допомога. Правові наслідки даного інциденту встановлює поліція. Як повідомляли Українські Новини, 51-річна мешканка Рівненської області вкусила 33-річного співробітника військового комісаріату під час вручення повістки її 21-річному синові для проходження військової служби.