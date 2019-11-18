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18 листопада 2019, понеділок, 19:19 19
Події 2019-11-18T22:15:03+02:00
Українські Новини
Поліція взяла під охорону ТЕЦ в Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області

Поліція взяла під охорону ТЕЦ в Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області

Опалювальний сезон, Новояворівськ, Новий Розділ

Поліція взяла під охорону ТЕЦ в Новояворівську та Новому Роздолі у Львівській області - у містах, в яких досі не розпочався опалювальний сезон. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Поліція взяла під охорону ТЕЦ в Новояворівську та Новому Роздолі", - йдеться в повідомленні.

В Новояворівську і в Новому Роздолі - містах, в яких досі не розпочався опалювальний сезон, охорону майна та громадського порядку на території і поблизу теплопостачальних підприємств здійснюють співробітники Управління поліції охорони та територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Лише на об'єктах виставлено десять постів, де цілодобово несуть службу співробітники Управління поліції охорони у Львівській області.

Поліцейські забезпечують охорону майна, а також публічну безпеку на території та навколо ТЕЦ.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни старту опалювального сезону в Новому Роздолі невідомі.

Кабінет Міністрів розраховує на початок опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (обидва - Львівська область) 17-18 листопада.

Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ та Новий Роздол Львівської області в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

Львівська обласна державна адміністрація 31 жовтня вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").

В 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).

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