Прокуратура повідомила підозру меру Дрогобича Львівської області Кучмі у побитті людини

Прокуратура Львівської області 18 листопада повідомила підозра мера Дрогобича Львівської області Тарасу Кучмі у побитті людини. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Львівської області, передають Українські Новини.

"Сьогодні меру Дрогобича (Львівська область) прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила про підозру за побиття людини", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про інцидент, який стався 4 червня 2018 під час наради в приміщенні сесійного залу Дрогобицької міської ради.

В той день між мером і одним з присутніх у залі громадянином виникла суперечка, під час якої мер завдав зазначеній особі кілька ударів кулаками по тулубу, спричинивши незначні травми.

Дані дії посадовця кваліфіковані за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні поліція повідомила про підозру у побиття активіста синові мера Прилук Чернігівської області Попенко.