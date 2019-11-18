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18 листопада 2019, понеділок, 18:25 137
Економіка 2019-11-18T18:30:08+02:00
Українські Новини
Нацполіція та податкова розслідують діяльність компаній-контрабандистів природного газу в Україну

Нацполіція та податкова розслідують діяльність компаній-контрабандистів природного газу в Україну

Контрабанда, ДФС України, Природний газ, Нацполіція України, Ухилення від податків
Природний газ (ілюстрація). Фото: unian.net
Природний газ (ілюстрація). Фото: unian.net

Головне слідче управління Національної поліції України спільно з Державною фіскальною службою (ДФС) України почали розслідування відносно недобросовісних гравців на ринку природного газу.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

За інформацією джерел редакції, розпочато кримінальне провадження стосовно групи компаній, які займаються контрабандою газу, ухиляються від сплати податку на додану вартість (ПДВ), формують фіктивний податковий кредит, а також не постачають газ споживачам, які внесли передоплату.

Більшість компаній, за якими розпочато розслідування, тим чи іншим чином пов'язані з колишньою групою "УкрГаз", яку ряд інсайдерів ринку звинувачують у непоставках законтрактованого газу, а також "Дельта актив груп", контрабанда газу якої вже ставала об'єктом розслідування правоохоронців.

Представники цієї групи на сьогодні контролюють такі компанії, як "ГазКомТрейд", "Трейдергаз", "ТехПромгаз", "Метіда", "Центральна Газопостачальна компанія", "Крафт Енерджі" та "Центр Енерджі".

Правоохоронці підозрюють, що дані компанії використовували фіктивний податковий кредит для ухиляння від сплати податків, продають частково нерозмитнений (контрабандний) газ та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наприклад, ТОВ "Трейдергаз" за останні півроку імпортувало понад 170 млн куб. метрів газу, з яких розмитнили тільки 40 млн куб. метрів, але при цьому компанія реалізувала набагато більші обсяги газу та перевела понад 450 млн гривень на фіктивні фірми.

За такою ж схемою працює і компанія "ГазКомТрейд", яка разом із вищезгаданою компанією "Трейдергаз", потім реалізує газ на ринку через інші вищезазначені компанії цієї групи.

Нагадаємо, раніше за фактом роботи даних компаній вже порушувалися кримінальні справи, в тому числі й Генеральною прокуратурою України, однак при минулій владі розслідування блокувалися рішеннями судів, а власники продовжували роботу через нові юридичні особи.

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