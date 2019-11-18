Опозиційність до Зеленського збільшує шанси Кличка на президентських виборах, – Сазонов

Мер Києва Віталій Кличко формує собі імідж єдиної реальної опозиції до Президента України Володимира Зеленського, який дає йому можливість утвердитися у загальнонаціональній політичній повістці та реальні шанси на те, щоб стати ключовим суперником Зеленського на наступних президентських виборах.

Таку заяву на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зробив журналіст і політолог Кирило Сазонов.

"Ще в 2014 році експерти та журналісти одним з реальних претендентів на президентський пост називали Віталія Кличка. І тоді шанси перемогти на виборах у нього були не менші, ніж у Петра Порошенка. Однак, його переконали не балотуватися й поступитися місцем "миротворецеві" Порошенку. В якості "втішного призу" Кличко отримав посаду київського мера, але у екс-чемпіона президентські амбіції нікуди не поділися", - написав політолог.

Зараз, зазначив експерт, ситуація кардинально змінилася, і Порошенко перестав бути центром сили, а з "старої команди" Кличко виявився найменш "токсичним". На думку Сазонова, київський мер здатний зібрати навколо себе людей незадоволених новою владою і включитися в гонку за "президентське крісло".

"Для цього є всі підстави. По-перше, він котирується на міжнародній арені. На Заході йому грає на руку репутація "спортсмену зі світовим ім'ям". З боку РФ до нього теж немає такого різкого негативу, який був, наприклад, до Порошенка. По-друге, на "внутрішньому ринку" Кличко прийняв правильне рішення йти в опозицію до нинішнього Президента. Для цього він дуже вдало використав тему ринку землі. Заяву про необхідність продовжити мораторій на землю, який ініціював Кличко, виводить його з міського порядку до національного та протиставляє його Президентові Зеленському", - упевнений журналіст.

Він також додав, що Кличко вже домігся першої локальної перемоги над новою командою, відстоявши за собою місце столичного градоначальника.

"Другий крок - перехід до національного порядку зміцнює його позицію національного лідера. Використовуючи подібні ходи й надалі, він цілком зможе в швидкі терміни сформувати собі імідж єдиного адекватного опонента Зеленському з реальними шансами перемогти на наступних президентських виборах", - підсумував Сазонов.