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18 листопада 2019, понеділок, 18:04 17
Суспільство 2019-11-18T18:05:21+02:00
Українські Новини
Фото дня: Під будівлею МЗС у центрі Києва пасуть кіз

Фото дня: Під будівлею МЗС у центрі Києва пасуть кіз

Фото дня, Київ, МЗС України
Козочки. Фото:
Козочки. Фото: "Сегодня"

У центрі Києва помітили двох кіз, які паслися біля будівлі Міністерства закордонних справ України. Про це повідомляє "Сьогодні".

Деякі користувачі соцмереж жартома писали, що це співробітники МЗС вийшли на обід, а дехто жартував, що поява тварин в центрі столиці пов'язана з ухваленням закону про продаж землі.

Як з'ясувалося, дві кози, що пасуться на газонах у центрі Києва, – це місцева визначна пам'ятка. Вони давно живуть в самому центрі міста в одному з будинків на вулиці Алли Тарасової, в районі престижного готелю. А кияни часто бачать їх на газонах Михайлівської та Софіївської площ, і в сквері біля Володимирського проїзду.

Господар забирає тварин і веде додому ввечері, пригощаючи смакотою по дорозі. За його словами, молоко дає лише одна кізка. Друга – ще дуже молода.

"Повернення кізок додому перетворюється на справжнє шоу. Багато людей хочуть їх погладити, особливо діти. Спеціально зупиняюся з ними, щоб всі бажаючі могли зробити фото. Козине завжди в настрої спілкуватися, але іноді дозволяють себе погладити", – каже господар тварин.


Нагадаємо, раніше Холлі Беррі зламала ногу через козу. А прикордонники не пустили в Росію 53 кози.

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