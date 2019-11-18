У центрі Києва помітили двох кіз, які паслися біля будівлі Міністерства закордонних справ України. Про це повідомляє "Сьогодні".

Деякі користувачі соцмереж жартома писали, що це співробітники МЗС вийшли на обід, а дехто жартував, що поява тварин в центрі столиці пов'язана з ухваленням закону про продаж землі.

Як з'ясувалося, дві кози, що пасуться на газонах у центрі Києва, – це місцева визначна пам'ятка. Вони давно живуть в самому центрі міста в одному з будинків на вулиці Алли Тарасової, в районі престижного готелю. А кияни часто бачать їх на газонах Михайлівської та Софіївської площ, і в сквері біля Володимирського проїзду.

Господар забирає тварин і веде додому ввечері, пригощаючи смакотою по дорозі. За його словами, молоко дає лише одна кізка. Друга – ще дуже молода.

"Повернення кізок додому перетворюється на справжнє шоу. Багато людей хочуть їх погладити, особливо діти. Спеціально зупиняюся з ними, щоб всі бажаючі могли зробити фото. Козине завжди в настрої спілкуватися, але іноді дозволяють себе погладити", – каже господар тварин.



Нагадаємо, раніше Холлі Беррі зламала ногу через козу. А прикордонники не пустили в Росію 53 кози.