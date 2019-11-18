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  • Харківський аеропорт Ярославського увійшов до європейських рейтингів за динамікою приросту пасажиропотоку
18 листопада 2019, понеділок, 16:26 171
Транспорт 2019-11-18T19:00:04+02:00
Українські Новини
Харківський аеропорт Ярославського увійшов до європейських рейтингів за динамікою приросту пасажиропотоку

Харківський аеропорт Ярославського увійшов до європейських рейтингів за динамікою приросту пасажиропотоку

ACI EUROPE, DCH Group, Міжнародний аеропорт

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, за підсумками 3-го кварталу 2019 року увійшов в європейський ТОП-5 "повітряних воріт" за динамікою приросту пасажиропотоку серед аеропортів, які обслуговують до 5 млн туристів на рік.

Такі дані оприлюднило Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe (Airports Council International Europe).

За динамікою приросту пасажиропотоку за підсумками 3-го кварталу 2019 року міжнародний аеропорт "Харків" з показником 42,1% посів 4-е місце у своїй категорії серед 5 європейських аеропортів. ACI Europe щомісяця складає глобальні рейтинги, аналізуючи при цьому дані понад 230 аеропортів Європи та загальні тренди в світі.

"Харківський аеропорт має шанси надалі займати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільне довгострокове зростання ключових показників протягом тривалого періоду. Так, за підсумками жовтня 2019 року пасажиропотік міжнародного аеропорту "Харків" збільшився на рекордні 70%", - зазначила компанія-оператор аеропорту New Systems AM, що входить до групи компаній DCH Ярославського.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2019 року міжнародний аеропорт "Харків" урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), що базується в Брюсселі, представляє більш 500 аеропортів 46 європейських країнах. Члени ACI Europe забезпечують понад 90% комерційних повітряних перевезень в Європі: 2,3 млрд пасажирів, а також 21,2 млн тонн вантажів та 25,7 млн повітряних перевезень за підсумками 2018 року.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування зльотів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних мандрівників на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, Buta Airways, SkyUp Airlinesи багато інших.

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