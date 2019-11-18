підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 листопада 2019, понеділок, 16:02 146
Бізнес 2019-11-18T18:45:02+02:00
Українські Новини
Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, – ЗМІ

Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, – ЗМІ

Олег Бахматюк, VAB Банк, АРМА

Справа проти VAB Банка відновлена для того, щоб забрати аграрний бізнес його колишнього власника, Олега Бахматюка, використовуючи підконтрольне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це у своїй статті для інтернет-видання "Дзеркало тижня" написала журналістка Юлія Самаєва.

За інформацією "Дзеркала тижня", "Петро Порошенко свого часу планував, довівши ці справи до кінця, скинути агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервільне Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) і взяти собі недорого найсмачніше. Але марно сподівався на другий термін і не встиг".

Самаєва пише, що "інтерес до активів Бахматюка АРМА зберігає донині. А контролює його зараз, за різними джерелами, чи то Андрій, чи то Богдан. Не виключаємо, що саме це й воскресило розслідування НАБУ. До нього, як і до НБУ, теж є питання”.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB банку Олега Бахматюка. Однак НБУ вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд гривень, пішла на виплати коштів вкладникам.

Більше новин про: Олег Бахматюк VAB Банк АРМА

Архів
Новини
Путін і Макрон обговорили нормандську зустріч 18:56
Нацполіція та податкова розслідують діяльність компаній-контрабандистів природного газу в Україну 18:25
Олена Зеленська. Фото: Vogue
Першій леді в Україні зарплату не платять, - Олена Зеленська розповіла, чим заробляє на життя 18:23
Опозиційність до Зеленського збільшує шанси Кличка на президентських виборах, – Сазонов 18:04
Фото дня: Під будівлею МЗС у центрі Києва пасуть кіз 18:04
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Лукашенко буде балотуватися в президенти Білорусі в 2020 році 16:45
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok