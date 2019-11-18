Богдан через АРМА хоче забрати активи Бахматюка, – ЗМІ

Справа проти VAB Банк а відновлена для того, щоб забрати аграрний бізнес його колишнього власника, Олега Бахматюка, використовуючи підконтрольне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це у своїй статті для інтернет-видання "Дзеркало тижня" написала журналістка Юлія Самаєва.

За інформацією "Дзеркала тижня", "Петро Порошенко свого часу планував, довівши ці справи до кінця, скинути агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервільне Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) і взяти собі недорого найсмачніше. Але марно сподівався на другий термін і не встиг".

Самаєва пише, що "інтерес до активів Бахматюка АРМА зберігає донині. А контролює його зараз, за різними джерелами, чи то Андрій, чи то Богдан. Не виключаємо, що саме це й воскресило розслідування НАБУ. До нього, як і до НБУ, теж є питання”.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB банку Олега Бахматюка. Однак НБУ вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд гривень, пішла на виплати коштів вкладникам.