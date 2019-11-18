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18 листопада 2019, понеділок, 14:33 364
Економіка 2019-11-18T15:00:02+02:00
Українські Новини
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation

Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation

Аграрний фонд, Тимофій Милованов, Jamestown Foundation

В умовах стагнації банківського кредитування, ліквідація ПАТ "Аграрний Фонд" може значно знизити позитивний ефект від відкриття ринку землі.

"Так, оскільки кошти, закладені бюджетом, покривають менше 10% відкладеного попиту - галузь гостро потребує оператора, здатного профінансувати викуп фермерами орендованої сьогодні землі", - пише американський дослідницький центр Jamestown Foundation.

Нагадаємо, 13-го листопада парламент 240-ка голосами "за" підтримав в першому читанні зняття мораторію вже восени 2020 року. Для підтримки малого фермерства при покупці землі бюджетом виділено всього 4,4 млрд грн.

Кошти будуть спрямовані на компенсацію кредитних ставок і формування капіталу новоствореного Агентства по частковому гарантуванню кредитів.

Однак виділених урядом ресурсів досить для покриття лише 3-5% від потенційного попиту фермерів. Різницю аграріям доведеться профінансувати самостійно, що вже позначилося на обвалі обсягів реалізації хімічних добрив і сільськогосподарської техніки.

"Тому, рішення міністра економіки Тимофія Милованова ліквідувати ПАТ "Аграрний Фонд", який щорічно кредитував малих і середніх фермерів тільки по зерновим форвардам на 3 млрд грн. може привести не тільки до прямих збитків держави в 2 млрд грн, а й значно збільшує ризики обвалу аграрної галузі в перші 3-5 років запуску ринку землі", - пише аналітик Jamestown Foundation.

Нагадаємо, раніше Тимофій Милованов заявив про те, що відсторонив директора ПАТ "Аграрний Фонд"  Андрія Радченка від виконання обов'язків, так як підприємство не потребує розвитку, а має бути ліквідоване.

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