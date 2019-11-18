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18 листопада 2019, понеділок, 14:27 142 Документ
Бізнес 2019-11-18T14:34:06+02:00
Українські Новини
Справа VAB банку: експертиза спростовує звинувачення НАБУ (документи)

Справа VAB банку: експертиза спростовує звинувачення НАБУ (документи)

Олег Бахматюк, VAB Банк, НАБУ

Висновки офіційних експертиз заставного майна під отримання стабілізаційного кредиту від Національного банку України (НБУ) підтверджують правильність оцінки вартості. Заяви Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про те, що вартість заставного майна була неправомірно завищена в 25 разів, не відповідає дійсності.

Редакція інтернет-видання "Ділова столиця" отримала з власних джерел копії документів - експертизи оцінки заставного майна, наданого VAB банком як гарантія під отримання рефінансування від НБУ. Висновки експертиз повністю заперечують заяви НАБУ про те, що реальна вартість закладеної нерухомості ніби становила 72,62 млн гривень, а не 1,8 млрд гривень, заявлених "VAB Банком".

"Звіт про незалежну ретроспективну оцінку майна ... в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, з огляду на мету проведення оцінки та її ретроспективність", - йдеться у висновку Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Правильність оцінки об'єктів підтверджує і Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Засоби, які надавалися в рамках рефінансування, використовувалися на цілі, визначені при видачі такого рефінансування, переважно для виплат вкладникам під час фінансової кризи 2014-2015 років, коли через панічні настрої масово знімалися кошти з рахунків і депозитів банків України. Як заявляв НБУ, всі кошти від рефінансування, наданого НБУ "ВіЕйБі Банку" на суму 1,2 млрд гривень, що є предметом слідства НАБУ, були спрямовані на виплати 80 тис. вкладникам протягом 18 днів. В середньому банк виплачував щодня понад 100 млн гривень.

За оцінками згідно методики НБУ, на момент введення тимчасових адміністрацій в банки "ВіЕйБі" і "Фінансова ініціатива", сума заборгованостей компаній Бахматюка (в тому числі групи компаній "Укрлендфармінг"), становить 7,6 млрд гривень. Сам Бахматюк неодноразово пропонував повернення заборгованості поетапно, із застосуванням механізму реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів, але відповіді від НБУ так і не отримав.

За його словами, в кінці жовтня він та його агрохолдинг "Укрлендфармінг" направили Фонду гарантування вкладів фізичних осіб офіційну пропозицію про поетапне погашення 8 млрд гривень боргів перед "ВіЕйБі Банком" і банком "Фінансова ініціатива", а також про внесення 500 млн гривень гарантійного внеску. "Далі - по 1 млрд гривень на рік. Ця пропозиція залишається в силі, і я активно працюю над забезпеченням такого фінансування. Такої пропозиції не робив жоден з власників ліквідованих або визнаних неплатоспроможними банків", - зазначив Олег Бахматюк в коментарі для агентства "Інтерфакс-Україна".

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