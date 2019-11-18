Поліція і податкова зайнялися компаніями-контрабандистами природного газу в Україну

Головне слідче управління Національної поліції спільно з Державною фіскальною службою України почали розслідування щодо недобросовісних гравців на ринку природного газу. Про це повідомляє портал unian.net.

За інформацією джерел редакції, кримінальне провадження розпочато щодо групи компаній, які займаються контрабандою газу, ухиляються від оплати ПДВ, формують фіктивний податковий кредит, а також не поставляють газ споживачам, які зробили передоплату. Більшість компаній, за якими розпочато розслідування, тим чи іншим чином пов’язані з колишньою групою "УкрГаз", яку ряд інсайдерів ринку звинувачують в непостачання законтрактованого газу, а також "Дельта актив груп", контрабанда газу якої вже ставала об’єктом розслідування правоохоронців. Представники цієї групи на сьогодні контролюють такі компанії, як "Газкомтрейд", "Трейдер газ", "Тех Пром газ", "Метіда", "Центральна Газопостачальна компанія", "Крафт Енерджі" і "Центр Енерджі".

Правоохоронці підозрюють, що дані компанії використовували фіктивний податковий кредит для уникнення сплати податків, продають частково нерозмитнений (контрабандний) газ і ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Наприклад, ТОВ "Трейдер газ" за останні півроку імпортував більше 170 млн куб м газу, з яких розмитнили тільки 40 млн куб м., але при цьому компанія реалізувала набагато більші обсяги газу і перевела понад 450 млн гривень на фіктивні фірми.

За такою ж схемою працює і компанія "Газ Ком Трейд", яка з разом з вищезгаданою компанією "Трейдер газ", потім реалізує газ на ринку через інші вищевказані компанії цієї групи.

Нагадаємо, раніше за фактом роботи даних компаній вже порушувалися кримінальні справи, в тому числі і Генеральною прокуратурою, однак при минулій владі розслідування блокувалися рішеннями судів, а власники продовжували роботу через нові юридичні особи.