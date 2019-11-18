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18 листопада 2019, понеділок, 13:28 181
Верховна Рада і партії 2019-11-18T15:15:03+02:00
Українські Новини
Заборгованість із зарплат побила антирекорд з 2001 року, – Льовочкін

Заборгованість із зарплат побила антирекорд з 2001 року, – Льовочкін

Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Заробітна плата, ОПЗЖ, Криза промисловості, Заборгованість із зарплат
Сергій Льовочкін. Фото: zаgittya.com.ua
Сергій Льовочкін. Фото: zаgittya.com.ua

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін повідомив, що загальна сума боргів із вилати заробітної плати збільшилася відразу на 11,5% лише за вересень. Даний показник, за його словами, свідчить про поглиблення кризи в промисловості.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Небажання влади стимулювати розвиток економіки неминуче призводить до кризи. Всього за один місяць борги із зарплат в країні збільшилися на 11,5% – на 324 млн гривень. Загальна сума заборгованості становить уже більше 3,1 млрд гривень – в останній раз така величезна сума накопичувалася ще в 2001 році", – заявив Льовочкін.

Політик повідомив, що "лідером" за обсягами невиплат залишається промисловість, де сконцентровано 79,5% заборгованості по зарплатах (2 млрд 498,4 млн гривень). Серед промислових підприємств найвища заборгованість утворилася в переробній промисловості – 61,6% від загальної суми.

"Протягом усіх останніх 5 років опозиція попереджала про згубність курсу на знищення промисловості. Минула влада нас не почула, що призвело до кризи. Ухвалений парламентом бюджет 2020 року своєю структурою не відрізняється від попередніх. Таким чином, проблема боргів із зарплат буде наростати, як у найгірші часи 1990-х років", – підсумував Льовочкін.

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