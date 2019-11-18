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18 листопада 2019, понеділок, 12:59 27
Судова влада 2019-11-18T15:15:04+02:00
Українські Новини
128 ударів ножем і підрив багатоповерхівки: чоловік з Павлограду засуджений до довічного

128 ударів ножем і підрив багатоповерхівки: чоловік з Павлограду засуджений до довічного

вбивство, вирок суду, довічне ув'язнення, підрив
Ніж. Фото: pixabay
Ніж. Фото: pixabay

Дніпровський апеляційний суд змінив вирок з 15 років позбавлення волі на довічне ув'язнення чоловікові, який убив жінку і влаштував вибух у багатоповерховому будинку в Павлограді (Дніпропетровська область) у вересні 2016 року.

Про це повідомила пресслужба прокуратури у Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

Чоловік убив свою дружину, завдавши 128 ударів ножем, вкрав гроші й включив газ й квартирі.

У результаті 18 вересня 2016 року в 5-поверховому будинку Павлограда стався вибух, вогнем було пошкоджено 3 квартири. Таким способом він приховував сліди злочину. Спочатку чоловіка було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд засудив до довічного ув'язнення колишнього школяра, який убив чоловіка, дитину і поранив вагітну жінку у Дніпропетровській області в березні 2018 року. Також біля Павлограда 4 людини загинули від чадного газу, серед них дитина.

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