Арешт глави Укрексімбанку організував одіозний прокурор Кулик, - адвокат

Арештований в суботу голова правління державного Укрексімбанку Олександр Гриценко отримав підозру, підписану прокурором ГПУ Костянтином Куликом. Про це повідомив адвокат Гриценко Денис Галанський.

"Пан Кулик — це той прокурор, який підписав повідомлення про підозру. Це його проект", - сказав адвокат.

За даними СБУ, яке провела арешт Гриценка, банкіру інкримінують відмивання грошей. В офіційному повідомленні Служби йдеться про таке: "Він підозрюється у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом високопоставленими посадовими особами при Януковичі. Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів".

За неофіційними даними, медіахолдингом, про який йдеться, швидше за все є Український Медіа Холдинг, куплений Сергієм Курченко, який входить в орбіту колишнього президента Віктора Януковича і перебуває під санкціями ЄС.

Компанія Курченко СЄПЕК у 2013 році для купівлі УМХ взяла в Укрексімбанку кредит. Цей кредит у сумі 190 млн грн і 79 млн доларів було стягнуто судом на користь державного банку. Рішення про надання кредиту брало колишнє керівництво банку - Гриценко очолив Укрексім лише в серпні 2014 року, коли угода купівлі медіахолдингу була завершена.

Прокурор Кулик, який санкціонував арешт банкіра, який став широко відомий після прямого ефіру на каналі 1+1, що належить Ігорю Коломойському. Напередодні президентських виборів Кулик звинувачував колишнього президента Петра Порошенка на втручання в розслідування справ проти його оточення. Порошенко в свою чергу, прийшовши в студію, фактично звинуватив Кулика в роботі на Коломойського.

Також Кулик став фігурантом журналістського розслідування програми Bihus.info. За даними журналістів, Кулик став власником двох квартир в елітному житловому комплексі в Києві і замовив будівництво додаткової житлоплощі на даху цього будинку.

В 2016 році Національне антикорупційне бюро розслідувало проти Кулика кримінальну справу за фактом незаконного збагачення, але через рішення Конституційного суду про декриміналізацію цього злочину, Кулик не був засуджений.

Крім того, Кулик є фігурантом скандалу про спроби вплинути на результат виборів президента США шляхом дискредитації сина колишнього віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена, про що повідомляло впливове видання The New York Times.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що з 1 січня "відомий на весь світ" Кулик не буде працювати в ГПУ, оскільки не пройшов переатестацію, просто не з'явившись на неї.