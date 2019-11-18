Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат

Прокуратура умисно не надає матеріали обвинувачення у справі "Роттердам+" в повному обсязі, оскільки ці матеріали підтвердять відсутність обґрунтованої доказової бази щодо нанесення збитків через формульне ціноутворення. Про це заявила адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль в інтерв’ю інтернет-виданню "Delo.ua".

Адвокат нагадала, що суд задовольнив клопотання захисту та витребував від прокурора документи, які були зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу. Проте прокурор надав їх не в повному обсязі, чим грубо порушив принцип законності.

"Прокурор надав матеріали умисно фрагментарно. Таким чином, отримати цілісну картину про наявність або відсутність доказовою бази щодо нанесення збитків формулою "Роттердам+" було неможливо. Така поведінка прокурора, яка полягала в умисному невиконанні рішення суду, його тлумаченні на власний розсуд з метою обмеження сторони захисту та суду в отриманні об’єктивної та повної інформації є грубим порушенням принципу законності", - сказала Дригваль.

Адвокат наголосила, що надані антикорупційним прокурором документи є розрізненими частинами, які неможливо скласти в єдине ціле без втрати змісту. На її думку, такі дії прокурора свідчать про відсутність у сторони обвинувачення обґрунтованої доказової бази у справі.

"Не давати документи у повному обсязі – це зайвий раз свідчить про те, що у сторони обвинувачення немає вивіреної позиції відносно суті підозри, це є намаганням скрити від суду та суспільства відсутність обґрунтованої доказової бази у справі та продовжувати робити гучні заяви у ЗМІ", - вважає Дригваль.

Адвокат також повідомила, що, в свою чергу, сторона захисту надала суду по справі у повному обсязі всі документи, які вказують на відсутність в діях підзахисного не тільки складу злочину, а й навіть події.

"Це декілька досліджень міжнародних профільних установ, що займаються вивченням ціноутворення на вугілля, аудиторських, консалтингових та експертних організацій. Нами були надані всі ці дослідження для вивчення їх судом, так і стороною позивача", - поінформувала Дригваль.

Нагадаємо, раніше адвокат екс-голови НКРЕКП Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за власним "темником".