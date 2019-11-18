Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг

Соціологічні дослідження підтверджують, що більшість громадян України проти легалізації в країні азартних ігор. Про це повідомляє офіційний сайт групи "Рейтинг".

58% опитаних категорично проти будь-якої легалізації, 27% - допускають легалізацію за умов, що гра буде відбуватися в спеціально відведених місцях. Лише 11% опитаних висловилися на підтримку легалізації азартного бізнесу.

Водночас, за результатами дослідження, найбільшу довіру викликають лотереї, а найбільш неприйнятними опитані назвали інтернет-казино, ігрові автомати та гру на гроші.

Однозначно азартними себе вважають лише 9% українців.

Як раніше заявив експерт Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко, урядовий законопроект фактично легалізує гру в наперсток і ворожіння в громадських місцях, тому що вони виключені з діючих норм про відповідальність.