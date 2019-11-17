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17 листопада 2019, неділя, 19:15 31
Суспільство 2019-11-17T22:00:03+02:00
Українські Новини
У київському готелі "Україна" в американця вкрали 35 тисяч євро

У київському готелі "Україна" в американця вкрали 35 тисяч євро

Київ, крадіжка, Американець, готель Україна
Готель
Готель "Україна". Фото: Google Maps

У туриста із США вкрали в готелі "Україна" 35 тисяч євро. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в поліції.

Крадіжка сталася вчора в номері готелю "Україна" в центрі Києва. За даними видання, американець, мабуть не знайомий з українськими звичаями, необачно залишив в номері у своїх речах 35 тисяч євро і пішов гуляти по місту. Коли повернувся, то грошей не знайшов.

Американець одразу ж звернувся в поліцію, проте злодія поки що не знайшли. За словами співрозмовників "Страни" в правоохоронних органах, персонал готелю стверджує що американець, ймовірно, взяв гроші з собою і став жертвою вуличних злодіїв за межами готелю, а пропажу помітив тільки у номері.

Поліція перевіряє камери спостереження в готелі і завела кримінальне виробництво за ч. 5 ст. 185 КК України-Крадіжка в особливо великих розмірах, поєднана з проникненням.


Як повідомляли Українські Новини, суд відібрав готель "Україна" у російського мільярдера.

Раніше промисловим альпіністам заплатили 70 тис. грн за вилучення куль з готелю "Україна".

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