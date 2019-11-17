У київському готелі "Україна" в американця вкрали 35 тисяч євро

У туриста із США вкрали в готелі "Україна" 35 тисяч євро. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в поліції.

Крадіжка сталася вчора в номері готелю "Україна" в центрі Києва. За даними видання, американець, мабуть не знайомий з українськими звичаями, необачно залишив в номері у своїх речах 35 тисяч євро і пішов гуляти по місту. Коли повернувся, то грошей не знайшов.

Американець одразу ж звернувся в поліцію, проте злодія поки що не знайшли. За словами співрозмовників "Страни" в правоохоронних органах, персонал готелю стверджує що американець, ймовірно, взяв гроші з собою і став жертвою вуличних злодіїв за межами готелю, а пропажу помітив тільки у номері.

Поліція перевіряє камери спостереження в готелі і завела кримінальне виробництво за ч. 5 ст. 185 КК України-Крадіжка в особливо великих розмірах, поєднана з проникненням.



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