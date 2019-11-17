Конфлікти навколо "Криворіжсталі" і "Укртелекому" можуть зіграти негативну роль у залученні інвестицій, - Фесенко

Конфлікти навколо "Криворіжсталі" і "Укртелекому" можуть зіграти негативну роль у залученні інвестицій, - Фесе

Конфлікти навколо "Криворіжсталі" і "Укртелекому" стануть негативним сигналом для інвестора, і влада не зможе реалізувати плани з проведення приватизації-2020. Про це написав політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook.

Політолог нагадав, що в наступному році Фонд держмайна планує приватизувати не менш як п'ять державних підприємств, зокрема Об'єднану гірничо-хімічну компанію, "Електроважмаш", Вугільну компанію "Краснолиманська", "Центренерго", Одеський припортовий завод, "Президент-готель". Крім того, президент поставив перед урядом завдання відібрати на приватизацію до кінця року 500 підприємств (з 3643 держпідприємств).

На думку Фесенка, список об'єктів на приватизацію буде збільшуватися, але конфлікти навколо раніше проданих великих об'єктів, таких як "Укртелеком", можуть зірвати плани влади по залученню інвесторів.

"Всі ці плани можуть бути реалізовані лише у разі привабливості інвестиційного клімату в Україні. Я вже писав, що негативну роль в цьому плані можуть зіграти конфлікти навколо "Укртелекому", "Арселорміттал Кривий Ріг", тютюнових компаній", - підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук зазначив, що заяви представників влади про можливу реприватизацію, зокрема телекомунікаційної компанії "Укртелеком", збільшують ризики для інвестицій в Україну і відлякують інвесторів.

За інформацією ЗМІ, найбільш вдалими операціями в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла до бюджету країни 24,2 млрд грн, друга – 10,6 млрд грн (2011 рік). До того ж, при повторному продажі "Криворіжсталі" за нього вдалося виручити в п'ять разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.