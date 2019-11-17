В Україні розгорнувся другий фронт війни – за енергоринок, – Москаль

Росія розгорнула другий фронт війни з Україною – за енергетичний ринок, і готова поставляти електроенергію навіть безкоштовно, щоб вбити нашу енергетику. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в коментарі журналісту, повідомляє "Обозреватель".

Він зазначив, що зростання імпорту російської електроенергії загрожує безпеці вітчизняного енергоринку. На його думку, Росія свідомо демпінгує на нашому ринку, щоб знищити його.

"Росія може і безплатно цю електроенергію подавати для того, щоби збити на нуль весь ринок, який обслуговує енергетику України, і ТЕЦ, і "Енергоатом", і гідроенергостанції, і сонячні, і вітряки, і все що завгодно", - сказав Москаль.

Він наголосив, що російську електроенергію експортує державний монополіст "Інтер РАО", керівник якої Ігор Сєчін перебуває під санкціями США через анексію Криму. Це свідчить, що Кремль взяв курс на захоплення українського енергоринку. На думку Москаля, ситуація потребує термінового розгляду на рівні РНБО, оскільки нині в Україні Росія відкрила другий фронт війни – за енергетичний ринок.

"Я вже всім понаписував, даже послам Нормандської четвірки, і тим, хто вводив санкції, Канада. Це ж державна корпорація, "Інтер РАО". Це державна корпорація поставляє. Це не якась приватна фірма, а державна корпорація. Так що, якщо сьогодні йде війна за газовий ринок, сьогодні розгорнувся в Україні другий фронт за енергетичний ринок", - вважає Москаль.

Нагадаємо, з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса" почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.

Через зростання імпорту російської електроенергії НЕК "Укренерго" почала обмежувати виробництво електроенергії на українських станціях.

Раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомив, що імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російської електроенергії, що постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.