Гончарук та Маркарова обговорили з місією МВФ відкриття нової 3-річної програми

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"15 листопада 2019 року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і міністр фінансів України Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулой", - сказано в ньому.

Під час зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової 3-річної програми.

"Україна продемонструвала і продовжує демонструвати швидке й успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент прийняв за основу проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також прийняв за основу і в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент. Тому ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення ек номического зростання", - зазначив Гончарук.

Керівник місії МВФ у свою чергу наголосив на важливості реформ, які українська влада успішно провела останнім часом, і висловив надію на підтримку і прискорення їх темпу.

Це вже другий приїзд місії для обговорення цього питання. Перший раз експерти МВФ приїжджали в середині вересня, однак жодного результату протягом двотижневої роботи досягнуто не було.