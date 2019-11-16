Вболівальники збірної Сербії не вірять у своїх футболістів: квитки на матч проти України не розходяться

Вболівальницького ажіотажу навколо футбольного матчу, який відбудеться в цю неділю у відбірковому турнірі до фінальної частини Чемпіонату Європи УЄФА Євро-2020 між національними збірними командами Сербії та України, не спостерігається. Принаймні, такий висновок можна зробити з інформації на спеціалізованому сайті з продажу квитків на прийдешню гру.

Футбольні перепустки на стадіон "Райко Мітіч", який вміщує 51 тисячу глядачів, за обу до матчу доступні абсолютно у всі сектори. Ціна квитків - в діапазоні від 400 до 1,2 тис сербських динарів (90 - 280 грн). Варто підкреслити, що, приміром, на гру Ліги Чемпіонів УЕФА, в якій місцевий клуб "Црвена звезда", для якого дана арена є домашньою, прийматиме за 10 днів мюнхенську "Баварію", квитки розкуплені на 75%. А вартість перепусток, що залишилися в касах стадіону на матч команд, там сягнула 20 тис динарів (більше 4,5 тис грн).

У зелений колір зафарбовані трибуни із доступникми для продажу квитками

При цьому, якщо для нашої команди ця зустріч фактично є формальністю: колектив Андрія Шевченка за 2 ігрових дня до закінчення відбіркового турніру впевнено посів перше місце у групі, то для сербської збірної він принциповий у декількох аспектах. По-перше, у господарів поля ще залишаються мінімальні шанси "зачепитися" за друге місце в групі "В", яке дає право безпосередньо отримати путівку в фінальний турнір Євро-2020. А, по-друге, гравці збірної Сербії сподіваються помститися команді України за розгромну поразку, якої вони зазнали у Львові з рахунком 0-5.

З міркувань безпеки Українська асоціація футболу за домовленістю з Футбольним союзом Сербії прийняла рішення не продавати українським уболівальникам квитки на трибуни белградського стадіону "Райко Мітіч". Нагадаємо, що раніше серби відмовилися від своєї квоти квитків на перший поєдинок суперників на "Арені Львів".

До речі, минулого четверга Сербія через покарання УЄФА грала в Белграді проти Люксембургу (3:2) при порожніх трибунах. На матчі були присутні тільки діти до 14 років і супроводжували їх дорослі. Покарання на зустріч з Україною носить умовний характер.