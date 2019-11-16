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  • Писарук з Гонтаревою вбили мої банки. Як ми з ними могли бути у змові?, - Бахматюк
16 листопада 2019, субота, 13:25 214
Економіка 2019-11-16T14:15:01+02:00
Українські Новини
Писарук з Гонтаревою вбили мої банки. Як ми з ними могли бути у змові?, - Бахматюк

Писарук з Гонтаревою вбили мої банки. Як ми з ними могли бути у змові?, - Бахматюк

Олег Бахматюк, Бахматюк
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба

Бізнесмен Олег Бахматюк, екс-власник VAB банку, спростовує звинувачення НАБУ про нібито змову з чиновником НБУ Олександром Писаруком. Те, що НБУ закрив банки Бахматюка, свідчить про ворожі стосунки і про те, що ніяких контактів у нього з Писаруком не може бути апріорі.

Про це Олег Бахматюк заявив в інтерв'ю виданню "Страна". "Де я, а де Писарук? Писарук з Гонтаревою вбили мої банки. У мене з ними немає и не може бути ніяких контактів. Наші стосунки ворожі і все це знають. Як ми з ними могли бути в змові?", - розповів бізнесмен.

Так само Олег Бахматюк спростував чутки, що банки отримували фінансування і від 10% відкату йшло посадовим особам Нацбанку: "Ми нічого не платили. Та й не могли платити, тому що ворогували з Писаруком і Гонтаревою. Вони, врешті-решт, і поклали наш банк".

На думку Олега Бахматюка, історія з нібито змовою з'явилася для того, щоб змінити підслідність і віддати справу НАБУ. "Ситник взагалі не має права займатися Бахматюком і великим бізнесом. НАБУ має займатися корупцією у вищих ешелонах влади. Тому, щоб була підслідність НАБУ, вони і долучили Писарука".

VAB банк - один з виведених НБУ з ринку в 2016 році банків. Його власник, Олег Бахматюк, ще в 2017 році звернувся до Фонду гарантування вкладів і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги і поетапно їх виплатити за певним графіком, але відповіді на пропозиції так і не отримав.

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