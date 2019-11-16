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16 листопада 2019, субота, 11:46 312
Економіка 2019-11-16T13:15:02+02:00
Українські Новини
Наступною жертвою "полювання на банкірів" може стати Лагун, - Сазонов

Наступною жертвою "полювання на банкірів" може стати Лагун, - Сазонов

Дельта Банк, Лагун, Кирило Сазонов

Колишній власник "Дельта Банку" Микола Лагун може стати наступною жертвою кампанії, яку правоохоронці ведуть проти власників проблемних банків. Про це у своєму блозі на Цензор.нет пише блогер Кирило Сазонов.

"САП оголосило підозру Костянтину Жеваго і Олегу Бахматюку. Втім, Жеваго встиг благополучно виїхати з України і тепер веде діалог з САП і НАБУ з безпечної відстані. Бахматюк пропонує переговори і готовий захищатися в суді. Але полювання на екс-банкірів не закінчене. Шоу вийшло досить непереконливим. Глядач розуміє, що його дурять. Тому, за моєю інформацією, найближчим часом спектакль хочуть продовжити. Роль наступної жертви може бути відведена власнику Дельта Банку Миколі Лагуну, - повідомив Сазонов.

Він нагадав, що в 2013-2014 роках "Дельта Банк" був одним з найбільших в країні та активно конкурував з "Приватбанком". Військові дії на Сході і девальвація гривні призвели до відтоку вкладників, внаслідок чого Дельта-Банк збанкрутував, незважаючи на 15 траншів рефінансування НБУ на загальну суму в 8 млрд грн.

"Відтік вкладників було не зупинити, люди просто забирали свої гроші і йшли. В Нацбанку заявляли про те, що банк системний, і в разі потреби держава його просто націоналізує. Але в кінцевому підсумку цього не зробили. Валерія Гонтарєва за традицією звалила провину за падіння банку на його керівництво і власників. Лагун цілком логічно парирував: банк, за його словами, постійно знаходився на посиленому контролі наглядових органів, десятки перевірок ревізій, жодного звіту про систематичні та грубі порушення не було", - пише блогер.

За його словами, сьогодні, через 5 років, історію намагаються реанімувати, шантажуючи Лагуна.

"Кажуть, колишньому власникові "Дельта Банку" запропонували уникнути неприємностей. Добровільно сплативши суму в доларах з сімома нулями. Інакше... ну ви знаєте. Однак Лагун від пропозиції відмовився. Пояснивши, що пред'явити йому нічого. Операції банку перевірили Нацбанк і Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, але порушень не знайшли. Проведені в рамках слідчих дій експертизи показали, що операції проводилися законно. Мало того, формально Лагун до дій керівництва банку відношення не має, так як є лише власником пакету акцій банку", - пише Сазонов.

За інформацією журналіста, відмова була сприйнята вкрай негативно, і Лагуну пообіцяли, що "він скоро відчує, що був неправий, проте такої щедрої пропозиції йому більше не зроблять". Достовірність цієї інформації, за словами блогера, покажуть подальші кроки влади і правоохоронців.

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