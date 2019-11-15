НАБУ оголосило колишнього народного депутата Дмитра Святаша в розшук

Екс-нардеп Дмитро Святаш, як особа, що переховується від органів влади, оголошений НАБУ у Всеукраїнський розшук. Про це стало відомо з даних, розміщених на офіційному веб-порталі Міністерства внутрішніх справ.

Раніше прес-служба Прокуратури Києва повідомила, що колишньому народному депутату було вручено підозру за фактом заволодіння 1,1 млрд. грн. коштів "Укрсиббанку".

Слідство встановило, що колишній народний депутат IV, V, VI, VII, VIII скликань, протягом 2008 - 2018 років у змові з посадовими особами групи компаній "АІС" шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, отриманими від "УкрСиббанак" на підставі кредитних договорів. Цими дії банку було завдано збитків на 1,1 млрд грн.

Підозрюваному було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України. В рамках даного кримінального провадження були заарештовані і передані на відповідальне зберігання АРМА понад 80 % активів АІС.

Одразу ж після пред'явлення підозри, за дивним збігом обставин Дмитро Святаш опинився на лікарняному койке. За повідомленнями УНІАН, в медичному закладі, що видав довідку екс-політику про фактично передінфарктному стані, на посаді головного лікаря виявився колишній політичний соратник автокорпорації "АІС" за "Партії Регіонів" Олександр Біловол, який провалився на виборах на одному з мажоритарних кіл Харківської області. Колишній перший заступник глави Моз Біловол неодноразово опинявся в епіцентрі корупційних скандалів, пов'язаних із закупівлею медикаментів за які вмирали люди.

Як відомо, з 2009 року "УкрСиббанк", а потім Українська металургійна компанія (правонаступник банку як кредитора, входить до групи DCH) докладали зусилля для стягнення заборгованості виданих АІС кредитів у розмірі порядку $ 100 млн в судовому порядку з поручителів — Дмитра Святаша та Василя Полякова.

"Як солідарні боржники по кредиту, вони зобов'язані виконати зобов'язання підприємств-позичальників. Однак протягом майже 10 років Дмитро Святаш і Василь Поляков ухиляються від виконання своїх зобов'язань", — йдеться в офіційній заяві DCH.

Раніше ЗМІ повідомили, що екс-нардепу Дмитру Святашу заборонили виїзд за границу до моменту повного погашення заборгованості перед "Укрсиббанком", а його бізнес-партнеру і екс-нардепу Василю Полякову вручили підозру у справі про шахрайство. Також ЗМІ повідомили, що два ТОП-менеджера "АІС", опинилися під цілодобовим домашнім арештом, а Василь Поляков невиїзним.